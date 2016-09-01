Шоу-бизнес
Источник: Американские СМИ
16:06, 01 Сентября 2016 Версия для печати

Николь Ричи хочет защитить сестру от Джастина Бибера

Николь Ричи не нравится роман ее сестры Софии и Джастина Бибера
Николь Ричи не нравится роман ее сестры Софии и Джастина Бибера
Фото: face to face / Global Look Press

Американская актриса, певица, продюсер и дизайнер Николь Ричи пристыдила свою сестру Софию за роман с Джастином Бибером.

18-летняя дочь знаменитого певца Лайонела Ричи София в последние дни буквально наслаждалась тем вниманием, которое она к себе привлекла благодаря отношениям с певцом Джастином Бибером. И ее старшей сестре Николь данное поведение не понравилось. 34-летняя звезда и сама пытается сохранить брак с 37-летним Джоелом Мэдденом, но у нее находится время и желание помогать в личной жизни младшей сестре.

Источники сообщают, что Николь вне себя от злости из-за романа Софии с Джастином. Возможно, еще и потому, что 22-летний канадец до Софии встречался с Кортни Кардашьян, которая является близкой подругой Николь.

«София рассказала сестре, что у нее настоящая любовь с Бибером, — поведал источник. — Но Николь прекрасно знает, чем это может закончиться. Она изо всех сил пытается защитить сестру от той боли, которую ей может причинить этот роман. София никого не слушает, даже членов своей семьи. Она очень хочет сделать Джастина своим бойфрендом».

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Владимиров Алексей

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