Наргиз увеличила охрану после угроз киллера

За певицей Наргиз теперь ездит целый микроавтобус с телохранителями, узнал Sobesednik.ru.

Личную драму переживает певица Наргиз. Звезда «Голоса» вот уже который месяц вынуждена жить в постоянном страхе. Артистка утверждает, что бывший супруг, итальянец Филипп Бальзано, угрожает не только ей, но и членам ее семьи. А недавно и вовсе якобы нанял киллера, чтобы тот убил свою бывшую.

Еще полгода назад Наргиз и Филипп Бальзано считались идеальной парой. И хотя жили они на две страны, на отношения не жаловались. Тем более что Фил регулярно наведывался в Москву для съемок в разных программах. В частности, вместе они побывали в гостях у Ивана Урганта, где приготовили вкусный обед. Отношениями с Бальзано Наргиз всегда гордилась: с мужем она прожила больше двадцати лет.

– Наши отношения с мужем уже вышли на другой уровень, когда все ревности и все бытовые моменты не имеют такого уж значения, – рассказывала артистка корреспондентам Sobesednik.ru еще совсем недавно. – Мы с ним понимаем друг друга с полуслова. Вообще у меня большая семья, и все очень позитивные. Нам вместе никогда не скучно.

А вскоре Наргиз подала на развод. Она заявила, что в браке была несчастна. Якобы супруг регулярно устраивал ей скандалы, а в последнее время стал требовать с нее деньги, чтобы расплатиться с долгами, которых у него немало. На днях же с артисткой связался киллер, который заявил, что его нанял ее бывший супруг. Наемный убийца пообещал оставить звезду в живых всего за двести тысяч рублей.

– Мне бы не хотелось говорить сейчас на эту тему, – заявила она Sobesednik.ru, когда мы ей позвонили.

Наргиз и Филипп Бальзано Фото: Instagram

По голосу Наргиз стало совершенно ясно, что происходящее ее сильно беспокоит. Близкие считают, что ей стоит всерьез воспринимать слова бывшего и быть всегда начеку. Судя по всему, певица к советам прислушалась. На недавних гастролях телохранители следовали за ней даже во время переездов из города в город. Не исключено, что в ближайшее время она увеличит количество охраны.

– И Наргиз тщательно охраняют, – говорит устроитель гастролей певицы Сергей Лавров. – Но сейчас количество секьюрити увеличено. На днях Наргиз дала несколько концертов в южных городах. Ее охраняли два человека в гостинице и восемь на площадке. Все прошло в плане безопасности спокойно и на высшем уровне.

– Говорят, что телохранители ездили за ней даже во время переездов?

– Да, мы берем только профессиональную охрану. В Анапе и Сочи задействовали одно агентство. За нами следовал целый микроавтобус с телохранителями. Это связано также с фанатами, которых у Наргиз очень много. Среди них встречаются и неадекватные, которые могут выскочить на сцену во время песни и устроить танцы рядом с артисткой.

Между тем некоторые уверены, что Наргиз, сама того не желая, провоцирует бывшего мужа. После каждого концерта артистка выкладывает в социальные сети фотографии, на которых видно количество людей, пришедших на нее посмотреть.

– Большие деньги – большие проблемы, – считает Лавров. – Муж видит, какие залы собирает его жена. Естественно, это ему голову и вскружило. Надеюсь, вскоре эта ситуация разрешится.

Комментарий Отара Кушанашвили:

Отар Кушанашвили Фото: Global Look Press

– Мне надо денно и нощно благодарить судьбу за то, что увела меня от этих антропоморфных существ. Ибо если это пиар, то кто способен так пиариться? Жлобы, жабы, чмыри пустоцветные. А если это правда? Тогда не до иронии, тогда мы имеем дело со скотами и ублюдками. Я знаком с Наргиз, на врунью она непохожа. Но что мы знаем о других людях? Ни-че-го. Я и про Распутину думал, что она человек.