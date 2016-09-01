Джоли и Питт отметили годовщину скандалом

Анджелина Джоли приревновала Брэда Питта к коллеге по съемкам, узнал Sobesednik.ru.

Весной пара едва не развелась, но к лету Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли найти компромисс и продолжали воспитывать шестерых детей, которые стали главными организаторами второй годовщины свадьбы папы и мамы. Увы, праздник не задался: начавшееся за здравие торжество закончилось страшной руганью и битьем посуды.

Обладающая южным темпераментом Энджи в который уже раз приревновала мужа к другой, краем глаза увидев переписку Брэда с очередной коллегой по съемкам. Болтают, будто разъяренная Джоли, словно подражая своей героине из «Мистер и миссис Смит», норовила угодить супругу непременно в голову, причем всем, что попадалось под руку. К чести Брэда, тот не стал в духе Мела Гибсона пересчитывать зубы благоверной и просто сбежал из дома, когда понял, что истерику можно прекратить лишь при помощи специальных препаратов.

При этом 41-летняя Джоли рвет и мечет не без оснований: только с начала года она трижды становилась свидетельницей странных контактов мужа с дамами со съемочной площадки, пусть бы всякий раз 52-летний актер и открещивался от романов, объясняя всё технической необходимостью. Как обычно, надеемся, Брэд и Энджи все-таки помирятся.