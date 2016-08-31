Шоу-бизнес
Источник: «Только звезды» №4 (спецвыпуск) - 2016
06:10, 31 Августа 2016 Версия для печати

Яна Рудковская съела собственные платья

Яна Рудковская
Яна Рудковская
Фото: Global Look Press

Как стало известно Sobesednik.ru, fashion-кондитер Ренат Агзамов испек для Яны Рудковской торт «Шанель».

Ренат Агзамов: Я горжусь нашей дружбой с Яной Рудковской. Она деловая, сильная, так что работать с ней – одно удовольствие: она четко представляет, чего хочет. С ней никогда не возникает каких-то сложностей. Мы делали торты на разные мероприятия Рудковской. Но с ее собственным днем рождения не складывалось. Он у Яны второго января, а мы как раз в это время не работаем.

Ренат Агзамов со своим шедевром
Ренат Агзамов со своим шедевром
Фото: Instagram

В этом году она решила отметить его после январских праздников. А так как праздник должен был быть в стиле Шанель, то я решил сделать торт, который украсили три любимых платья Яны именно этого модного дома. Фотографии нарядов, в которых Яна чаще всего показывается на публике, я нашел в интернете. Дальше дело техники: оценил, какие из них удобнее всего реализовать в сладкой массе, и приступил к работе. Звезда была в полном восторге!

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