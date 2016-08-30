Преснякова может отменить гастроли после смертельного ДТП

Певица Елена Преснякова рассказала о своём подавленном состоянии после наезда на пешехода.

Ранее Sobesednik.ru писал, что водитель солистки ВИА «Самоцветы» Елены Пресняковой насмерть сбил мужчину в Подмосковье. Пешеход погиб под колёсами Lexus Пресняковой.

Life пишет, что в ночь ДТП участники группы ВИА «Самоцветы» возвращались с концерта в Твери. Водитель Елены Пресняковой не успел затормозить, когда из темноты на дорогу вышел мужчина.

«Я находилась как в тумане, ничего не понимала. Мне было очень плохо. Я в таком состоянии моральном, так что не знаю, поеду ли на гастроли», — рассказала Преснякова.

У погибшего мужчины не было при себе документов, его личность устанавливается. Проводится доследственная проверка.