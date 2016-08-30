Мила Кунис хочет рожать еще и еще

Мила Кунис рассказала в интервью Sobesednik.ru о своей семье и желании иметь как можно больше детей.

14 августа она отпраздновала 33-летие, встретив переломный для многих возраст в великолепном расположении духа. Родившаяся в Черновцах в еврейской семье Мила Кунис сегодня одна из самых востребованных мировых актрис, а брак со знаменитым голливудским сердцеедом Эштоном Катчером лишь укрепил ее позиции на звездном небосклоне. В октябре их дочери Уайетт исполнится два, и хотя актриса пока беременна только вторым ребенком, она уже с точностью счетовода говорит о третьем.

– Твой муж Эштон Катчер признался, что ваша дочь уже выучила минимум одно матерное слово. Считаешь, ты хорошая или плохая мать?

– Знаешь, ты можешь не думать постоянно о своем ребенке или даже не удержаться и ругнуться при нем, но это не значит, что ты – плохая мать. Просто каждая иногда совершает ошибки. И иногда просит помощи. Матери не должны взваливать на свои плечи непомерную ношу.

– Ты не ответила. Между единицей и десяткой – какая ты мать по десятибалльной шкале?

– Оценка самой себя будет слишком субъективной. Но я так скажу: моя дочь дает мне десятку. Конечно, у нее другой матери нет, и потому я для нее – самая лучшая мать на свете (смеется).

– Твоя мама дает тебе какие-нибудь советы?

– Она не из тех, кто дает советы. И не из тех, кто бесконечно учит других, как лучше жить. Мне ее подход нравится. Она приезжает ко мне и очень во многом помогает. Делами помогает, а не словами, что для меня намного ценнее.

– Сценаристами и режиссерами последнего твоего фильма – «Очень плохие мамочки» (в России выходит на экраны 1 сентября. – Авт.) были двое мужчин. И как тебе?

– Честно говоря, когда прочла сценарий впервые, вообще не догадалась, что его делали мужчины. Только в конце оказалось, что все это было написано как письмо любви их женам.

– Твой муж видел этот фильм?

– Да, и он его обожает. Но если бы он ему не понравился, я должна была бы обмануть тебя, сказав, что он его еще не видел. В любом случае Эштон Катчер любит меня и хотя бы поэтому никогда не будет критиковать мою работу (смеется).

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