Мадонна поздравила с днем рождения умершего Майкла Джексона

Мадонна заявила, что Майкл Джексон ушел из жизни слишком рано

Мадонна поздравила с днем рождения короля поп-музыки Майкла Джексона и заявила, что он покинул мир слишком рано.

Если Мадонну журналисты часто называют королевой современной поп-музыки, то звание короля долгое время носил легендарный певец Майкл Джексон. Несколько лет назад он скончался из-за передозировки лекарств, и теперь его поклонники отмечают грустные дни рождения своего кумира.

В понедельник Майклу Джексону должно было бы исполниться 58 лет. «Поздравляю с днем рождения это потрясающее и славное создание!!! — написала Мадонна на своей страничке в социальной сети. — Король! Ушел так рано!»

В 1991 году на церемонии вручения премии «Оскар» Мадонна появилась в компании с Майклом Джексоном. Тогда это породило слухи о том, что два самых знаменитых и высокооплачиваемых поп-исполнителя встречаются. Эти сообщения не подтвердились.

«У него так и не нашлось близких друзей, — сетовала Мадонна в одном из интервью, вспоминая Джексона. — А в последние 10 лет его все бросили, либо просто называли сумасшедшим. Но после смерти дружно вспомнили, каким гением он был. Важно ценить людей при их жизни!»