Марк Тишман: Деньги считать не умею, а тратить – обожаю

Марк Тишман рассказал в интервью Sobesednik.ru о своих жизненных принципах и приоритетах.

В первой части интервью певец поделился воспоминанием о напутствии Аллы Пугачевой.

– А правда, что при рождении тебя хотели назвать Филиппом?

– Правда! Папа очень хотел. Мою бабушку (папину маму) звали Фира, и папа хотел, чтобы мое имя начиналось тоже на букву «ф». Но мама лоббировала имя своего кумира – Марка Бернеса. Папа уступил.

– Знаешь значение своего имени?

– Оно означает «молот». Буду колошматить, пока не добьюсь своего. Я по гороскопу Лев. Не то что чувствую себя царем зверей, просто ко многому можно относиться спокойно. Деньги считать я не очень умею, а вот тратить – обожаю. Мне несвойственно сожалеть о чем-то. Это тоже, наверное, от Льва. В быту я неприхотлив, хотя, с другой стороны, люблю комфорт. Могу уснуть где угодно, могу есть что угодно, люблю овсяную кашу на воде. Но также люблю поужинать в шикарном ресторане и пожить в дорогом отеле.

«В быту я неприхотлив, хотя, с другой стороны, люблю комфорт...» Фото: Татьяна Лучезарная

– Марк, состоятельные дамы предлагали тебе сделаться фаворитом?

– Бесполезно! Это не про меня. Я свободолюбивый и независимый. Давление и управа надо мной начинают раздражать и угнетать меня, вводят в депрессию. Я все люблю делать сам. У меня могут быть фаворитки, но чтобы я, нет, избавьте.

– Предложение вести утреннюю программу на НТВ «Новое утро» – это для души или ты это делаешь по необходимости?

– Я бы никогда в жизни не согласился делать что-то, если бы это не вызывало у меня интереса. Во мне давно зрело понимание, что я могу что-то делать на телевидении. Утренний эфир подразумевает добро, позитив, настроение и доброе общение с гостями и зрителями. Сегодня на телевидении рейтинги, как правило, завоевывают жесткие истории. А утренние эфиры – это редкий случай, когда я могу побыть самим собой и передать свое доброе настроение телезрителям. Это мое. И потом, утренний эфир меня дисциплинирует. Если ночной концерт, нет гарантий, во сколько ты проснешься. А тут утренний эфир, и я знаю, во сколько мне встать и быть в студии. Я как бы вначале бужу себя, а потом всю страну.

«Я бы никогда в жизни не согласился делать что-то, если бы это не вызывало у меня интереса...» Фото: Татьяна Лучезарная

– Удивительно, но ты один из немногих артистов, к которому не липнут скандалы.

– Избегать скандалов – это мой принцип. Естественно, жизнь не складывается лишь из ярких и приятных моментов, но я не выставляю свою жизнь напоказ. Слава Богу, мне пока удается держать эту непростую оборону (смеется). Не секрет, что многие артисты сами провоцируют скандалы. К примеру, артист сидит в салоне самолета, который взлетел, но по каким-то причинам совершил аварийную посадку. Тут же все это выкладывается в инстаграм, подписывается какой-нибудь интригующей фразой, и понеслось... Газетчики обрывают телефон артиста с просьбой прокомментировать происходящее. А ведь не произошло ничего. И так везде и всегда. Я же в обычной жизни, как серая мышь: кепка, очки и – тихо вперед по своим делам и проблемам. Мне кажется стыдным, когда тебя знают только по участию в ток-шоу и скандалам. Прославиться теперь несложно: сделать «голую» фотосессию – и ты звезда на неделю.

– Век артиста недолгий. Ты себе готовишь запасной аэродром?

– Сегодня, слава Богу, мне всего хватает. Но я так же понимаю, что могут настать и иные времена. Я хочу жить в гармонии с собой и своими близкими, хочу писать песни, петь их и зарабатывать столько денег, чтобы не чувствовать себя бедным и позволить пригласить друзей в хороший ресторан. Но я понял одно: если ты знаешь свое дело и ты профессионал и чего-то стоишь, то путь тебя выведет туда, куда нужно. Главное – не предавать свое дело. Но я даже иногда представляю: вот нет концертов больших, съемок, я могу чаще сидеть за инструментом и писать песни. А вообще, у меня есть мечта: петь в маленьком ресторанчике, где два гитариста и 30 человек в зале, а я пою для них испанские и португальские песни. Это был бы для меня кайф!