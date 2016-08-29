Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №33-2016
06:03, 29 Августа 2016 Версия для печати

Любовь Успенскую кинули на деньги

Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: Global Look Press

Любови Успенской вороватые строители подпортили жизнь, узнал Sobesednik.ru.

Пару лет назад певица купила участок в престижном районе Подмосковья – на Новой Риге. Любовь надеялась, что заедет в дом и заживет роскошной жизнью. Не получилось. Компания-застройщик оказалась недобросовестной. Проводку сделали из маломощного кабеля: в результате электричество все время выбивало. Кроме того, не установили дренаж – в результате весной дом могло просто снести. Некачественным оказался и бассейн – его не укрепили должным образом. В результате он бы не выдержал шесть тонн воды и провалился. Не исключено, что со звездной хозяйкой, которая обожает плавать. Узнав о неполадках, Успенская стала вызывать строительные бригады, чтобы те помогли ей устранять дефекты.

– В основном мне попадались только аферисты! – вздыхает артистка. – Например, плитку положат, а она тут же отваливается. Я все надеялась, что в следующий раз мне с рабочими повезет. Тем более что они каждый раз говорили: «Мы самые лучшие строители, сделаем все по высшему разряду!» А потом выяснялось, что это не так.

Точкой кипения стало, когда в одной из комнат у Успенской начали вздуваться полы. Любовь была в шоке от происходящего.

– Теперь я поняла, что нужно не спешить с выбором людей, которых хочешь пригласить для ремонта, – говорит Успенская. – Что я заметила: в отношении денег профессионалы просят гораздо меньше, чем дилетанты. В моем доме еще до сих пор есть проблемы, но, слава Богу, уже несущественные. Все недоделки я планирую устранить в ближайшие месяцы.

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