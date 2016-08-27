В особняке Волочковой случилась новая беда

Анастасия Волочкова пожаловалась Sobesednik.ru на многократные страдания, причиненные ей строителями.

Анастасию Волочкову строители кидали не раз. Два года назад балерина приобрела роскошный дом на Новой Риге и сразу взялась за ремонт. Волочкова лично посещала строительные магазины и выбирала необходимые материалы. Говорит, что не жалела ни сил, ни времени. Бригады, которые нанимала Анастасия, ее стараний не оценили.

– Бывало, я сидела на своей роскошной лестнице и горько плакала! – вздыхает звезда. – Много раз мне приходилось начинать все с нуля. Зато теперь я настоящий ас в строительстве и могу давать мастер-класс в этом деле.

В своем доме балерина была вынуждена поменять проводку, по-новому уложить плитку в ванной комнате и даже мраморные плиты, которые лежат у нее на полу. Сейчас у Волочковой приключилась новая напасть. На днях Анастасия, находясь на балконе второго этажа, заметила, что сверху на нее капает вода. Оказалось, ей соорудили неправильное перекрытие балкона на третьем этаже.

– Я уже наняла бригаду, чтобы переделали мне балкон, – говорит Волочкова. – Они начали ремонт, но когда он закончится, я сказать не могу.