Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №33-2016
07:03, 27 Августа 2016 Версия для печати

В особняке Волочковой случилась новая беда

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова пожаловалась Sobesednik.ru на многократные страдания, причиненные ей строителями.

Анастасию Волочкову строители кидали не раз. Два года назад балерина приобрела роскошный дом на Новой Риге и сразу взялась за ремонт. Волочкова лично посещала строительные магазины и выбирала необходимые материалы. Говорит, что не жалела ни сил, ни времени. Бригады, которые нанимала Анастасия, ее стараний не оценили.

– Бывало, я сидела на своей роскошной лестнице и горько плакала! – вздыхает звезда. – Много раз мне приходилось начинать все с нуля. Зато теперь я настоящий ас в строительстве и могу давать мастер-класс в этом деле.

В своем доме балерина была вынуждена поменять проводку, по-новому уложить плитку в ванной комнате и даже мраморные плиты, которые лежат у нее на полу. Сейчас у Волочковой приключилась новая напасть. На днях Анастасия, находясь на балконе второго этажа, заметила, что сверху на нее капает вода. Оказалось, ей соорудили неправильное перекрытие балкона на третьем этаже.

– Я уже наняла бригаду, чтобы переделали мне балкон, – говорит Волочкова. – Они начали ремонт, но когда он закончится, я сказать не могу.

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