Шоу-бизнес
Источник: Life
14:13, 27 Августа 2016 Версия для печати

Басист Газманова рискует пропустить концерт "Любэ" из-за ДТП

Басист музыкальной группы Олега Газманова попал в ДТП в Москве, опаздывая на концерт группы «Любэ» в Майкопе.

Как сообщил портал Life, 27 августа бас-гитарист группы Олега Газманова «Эскадрон» Валентин Лезов попал в небольшую аварию на 2-м Боткинском проезде в Беговом районе САО Москвы. Автомобиль Лезова столкнулся с внезапно затормозившей перед ним машиной.

Сам Лезов рассказал журналистам, что в аварии никто не пострадал. Машины пострадали незначительно. Лезов отметил, что направлялся в аэропорт, чтобы вылететь в Майкоп, где у него запланировано выступление на концерте группы «Любэ».

Однако теперь басист «Эскадрона» опасается, что из-за долгого разбирательства с аварией может не успеть на свой рейс.

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