Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №33-2016
15:07, 26 Августа 2016 Версия для печати

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери

Татьяна Африкантова
Татьяна Африкантова
Фото: Instagram

Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной.

Африкантова признается: несмотря на то, что на «Доме-2» полностью освоилась, до сих соблюдает субординацию с ведущими. Бузову и Бородину она никак не может назвать на «ты». Кстати, Татьяна Владимировна опровергает слухи о том, что Бородина собирается покидать проект ради семьи.

– Я такого не слышала, – удивляется звезда «Дома-2». – Вряд ли. Почему бы ей уходить? Я слышала, что она примирилась со своим мужем, и слава Богу.

Сама Татьяна Владимировна с проекта уходить не собирается. А вот ее дочь Марина об уходе задумывается. А все из-за постоянной травли со стороны недоброжелателей. Африкантова уверяет, что дочь может покинуть проект уже в самое ближайшее время.

Дочь может покинуть проект уже в самое ближайшее время
Дочь может покинуть проект уже в самое ближайшее время
Фото: Instagram

– У Марины доброе сердце, но оно от боли разрывается! – вздыхает женщина. – Эта травля напоминает фильм «Чучело». Помните, когда дочку Аллы Пугачевой затравливали? Примерно такая же травля идет на Мариночку. Вероятно, «Дом-2» частично позаимствовал манеру взаимоотношений из того фильма!

Полную версию интервью с Татьяной Африкантовой читайте скоро на Sobesednik.ru и в свежем номере газеты «Зажигай!».

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