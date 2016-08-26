Шоу-бизнес
Источник: «Только звезды» №32-2016
10:13, 26 Августа 2016 Версия для печати

Александр Коган: Пугачева учила меня не баловаться со своей жизнью

Александр Коган
Александр Коган
Фото: пресс-служба Александра Когана

Александр Коган рассказал в интервью Sobesednik.ru о новом клипе, отношении к Пугачевой и отказе от Евровидения.

36-летний исполнитель хитов «Кто придумал мир», «Я жду звонка», «Кто кого бросил» снял клип на новую песню «Счастье». Sobesednik.ru побывал на крыше столичного дизайн-завода «Флакон», где множество девушек вместе с артистом купались в красках. Там мы поговорили с Александром о том, что его вынудило ответить «нет» на предложение продюсера Виктора Дробыша об участии в Евровидении, почему он не общается с Аллой Пугачевой, которая раньше занималась его раскруткой, и как новый клип Когана оценил его наставник Хулио Иглесиас.

Уже 5 лет Александр работает с заслуженным артистом России, продюсером Виктором Дробышем. Он написал в 2012 году музыку к песне Party for Everybody, которую исполнили на Евровидении знаменитые «Бурановские бабушки», получив за это второе место на песенном конкурсе. А вот в этом году продюсера ожидало фиаско – его 21-летний подопечный Александр Иванов, представлявший Белоруссию, не прошел даже в финал.

Идея клипа «Счастье» принадлежит продюсеру Виктору Дробышу
Идея клипа «Счастье» принадлежит продюсеру Виктору Дробышу
Фото: Global Look Press

– Да, мы обсуждали с Виктором Яковлевичем возможность выступать на Евровидении, – отвечает обладатель двух наград «Золотой граммофон». – Этот конкурс часто называют политическим, я хоть по образованию и политолог, но выбрал профессию музыканта, поэтому участвовать в таком конкурсе пока не планирую и сейчас у меня такого желания не возникает.

– Вы живете на две страны: Россию и США, политические разногласия как-то сказываются на настроениях простых американцев?

– Люди – они везде люди! Я артист, композитор; когда выхожу на сцену, что здесь, что там, вижу, что язык музыки воспринимается одинаково во всех странах, песни о дружбе, о любви востребованы везде. Не хочу звучать очень наивным, прекрасно понимая контекст вашего вопроса. Но, честно признаться, надоело такое клеймо: «они к нам плохо относятся, мы к ним тоже». Между нами существует мирная сторона – культура, на которой мы можем встречаться.

Коган познакомился с Хулио Иглесиасом в 2012 году в Нью-Йорке, с тех пор они дружат
Коган познакомился с Хулио Иглесиасом в 2012 году в Нью-Йорке, с тех пор они дружат
Фото: Global Look Press

– Не планируете переехать в Америку на ПМЖ?

– В наше время не стоит задумываться, куда переезжать. Много времени я провожу в России, и меня тут все устраивает.

– Раньше вас продюсировала сама Алла Пугачева. Сейчас вы с ней общаетесь?

– Очень давно с ней не говорили. Плотно общались, когда мы работали вместе, а потом наши пути разошлись, но мы по-прежнему очень хорошо относимся друг к другу. Алла Борисовна всегда меня учила не баловаться со своей жизнью – к этому сводилась вся суть ее уроков. Она мне придумала псевдоним Кристиан Ако и сказала: «Ты все равно побалуешься и прекратишь все это!» Она не то чтобы не верила в меня, в мой успех, просто считала, что я несерьезно отношусь к музыкальному ремеслу.

Несмотря на то, что РПЦ называет фестивали красок «языческими ритуалами», большая часть клипа построена именно на обсыпании друг друга цветными порошками
Несмотря на то, что РПЦ называет фестивали красок «языческими ритуалами», большая часть клипа построена именно на обсыпании друг друга цветными порошками
Фото: пресс-служба Александра Когана

– Три года назад вы открывали концерты в России и на Украине испанского певца Хулио Иглесиаса. Намечаются у вас с ним совместные работы?

– Мы каждый день общаемся, это величайший мэтр, я с ним всегда советуюсь. Он слышал песню «Счастье», она ему понравилась, но сказал, что, к сожалению, для его аудитории она не подошла бы. Но он понимает, что в России такие композиции имеют место быть. Сейчас у меня в планах – дописать второй сольный альбом, а потом уже будем планировать совместные выступления с Хулио Иглесиасом и много еще всего.

Досье

Родился 15 апреля 1980 года в городе Душанбе. В возрасте 6 лет вместе с семьей переехал в Москву. В 1990 году его отца – Валерия Когана – направляют работать в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Семья временно уехала в США, где Александр получил образование политолога. После окончания университета вернулся в Россию и сразу стал работать с Аллой Пугачевой. Потом занялся сольной карьерой, работал с известными продюсерами Уолтером Афанасьевым​, Дэвидом Фостером. С 2011 года сотрудничает с Виктором Дробышем.

В 2013 году получил награду «Золотой граммофон» за песню «Кто придумал мир», в 2014 году – за композицию «Кто кого бросил».

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Зинченко Денис

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