Александр Коган: Пугачева учила меня не баловаться со своей жизнью

Александр Коган рассказал в интервью Sobesednik.ru о новом клипе, отношении к Пугачевой и отказе от Евровидения.

36-летний исполнитель хитов «Кто придумал мир», «Я жду звонка», «Кто кого бросил» снял клип на новую песню «Счастье». Sobesednik.ru побывал на крыше столичного дизайн-завода «Флакон», где множество девушек вместе с артистом купались в красках. Там мы поговорили с Александром о том, что его вынудило ответить «нет» на предложение продюсера Виктора Дробыша об участии в Евровидении, почему он не общается с Аллой Пугачевой, которая раньше занималась его раскруткой, и как новый клип Когана оценил его наставник Хулио Иглесиас.

Уже 5 лет Александр работает с заслуженным артистом России, продюсером Виктором Дробышем. Он написал в 2012 году музыку к песне Party for Everybody, которую исполнили на Евровидении знаменитые «Бурановские бабушки», получив за это второе место на песенном конкурсе. А вот в этом году продюсера ожидало фиаско – его 21-летний подопечный Александр Иванов, представлявший Белоруссию, не прошел даже в финал.

Идея клипа «Счастье» принадлежит продюсеру Виктору Дробышу Фото: Global Look Press

– Да, мы обсуждали с Виктором Яковлевичем возможность выступать на Евровидении, – отвечает обладатель двух наград «Золотой граммофон». – Этот конкурс часто называют политическим, я хоть по образованию и политолог, но выбрал профессию музыканта, поэтому участвовать в таком конкурсе пока не планирую и сейчас у меня такого желания не возникает.

– Вы живете на две страны: Россию и США, политические разногласия как-то сказываются на настроениях простых американцев?

– Люди – они везде люди! Я артист, композитор; когда выхожу на сцену, что здесь, что там, вижу, что язык музыки воспринимается одинаково во всех странах, песни о дружбе, о любви востребованы везде. Не хочу звучать очень наивным, прекрасно понимая контекст вашего вопроса. Но, честно признаться, надоело такое клеймо: «они к нам плохо относятся, мы к ним тоже». Между нами существует мирная сторона – культура, на которой мы можем встречаться.

Коган познакомился с Хулио Иглесиасом в 2012 году в Нью-Йорке, с тех пор они дружат Фото: Global Look Press

– Не планируете переехать в Америку на ПМЖ?

– В наше время не стоит задумываться, куда переезжать. Много времени я провожу в России, и меня тут все устраивает.

– Раньше вас продюсировала сама Алла Пугачева. Сейчас вы с ней общаетесь?

– Очень давно с ней не говорили. Плотно общались, когда мы работали вместе, а потом наши пути разошлись, но мы по-прежнему очень хорошо относимся друг к другу. Алла Борисовна всегда меня учила не баловаться со своей жизнью – к этому сводилась вся суть ее уроков. Она мне придумала псевдоним Кристиан Ако и сказала: «Ты все равно побалуешься и прекратишь все это!» Она не то чтобы не верила в меня, в мой успех, просто считала, что я несерьезно отношусь к музыкальному ремеслу.

Несмотря на то, что РПЦ называет фестивали красок «языческими ритуалами», большая часть клипа построена именно на обсыпании друг друга цветными порошками Фото: пресс-служба Александра Когана

– Три года назад вы открывали концерты в России и на Украине испанского певца Хулио Иглесиаса. Намечаются у вас с ним совместные работы?

– Мы каждый день общаемся, это величайший мэтр, я с ним всегда советуюсь. Он слышал песню «Счастье», она ему понравилась, но сказал, что, к сожалению, для его аудитории она не подошла бы. Но он понимает, что в России такие композиции имеют место быть. Сейчас у меня в планах – дописать второй сольный альбом, а потом уже будем планировать совместные выступления с Хулио Иглесиасом и много еще всего.

Досье

Родился 15 апреля 1980 года в городе Душанбе. В возрасте 6 лет вместе с семьей переехал в Москву. В 1990 году его отца – Валерия Когана – направляют работать в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Семья временно уехала в США, где Александр получил образование политолога. После окончания университета вернулся в Россию и сразу стал работать с Аллой Пугачевой. Потом занялся сольной карьерой, работал с известными продюсерами Уолтером Афанасьевым​, Дэвидом Фостером. С 2011 года сотрудничает с Виктором Дробышем.

В 2013 году получил награду «Золотой граммофон» за песню «Кто придумал мир», в 2014 году – за композицию «Кто кого бросил».