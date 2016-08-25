Рэпер 50 Cent получил от босса мафии добро на съемки сериала

Рэпер получил благословение от находящегося за решеткой наркобосса на съемки фильма по мотивам его биографии.

Известный американский рэпер и актер 50 Cent (Кертис Джексон) недавно заявил о планах начать съемки сериала, который будет основан на жизни печально знаменитой преступной организации Black Mafia Family. Она не только торговала наркотиками, но и на вырученные деньги организовала музыкальный бренд BMF Entertainment, который прекратил свое существование в 2005 году.

Идея проекта вызвала большой интерес у боссов Starz — это тот самый канал, который показывает сериал «Власть в большом городе» с участием 50 Cent. И вот теперь стало известно, что рэпер посетил в тюрьме одного из руководителей наркокартеля Деметриуса Фленори, который одобрил идею съемок.

50 Cent выложил в Instagram полученное им от Фленори письмо, в котором тот хвалит рэпера за работу в сериале «Власть в большом городе» и дает официальное согласие на использование своей биографии в новом проекте.

Фленори по прозвищу Большой Мич основал Black Mafia Family вместе со своим братом Терри в конце 1980-х в родном Детройте. За 10 лет на торговле наркотиками братья сделали $250 млн, они контролировали распространение кокаина не менее чем в трех крупных городах.