Шоу-бизнес
Источник: «Зажигай!» №33-2016
15:02, 25 Августа 2016 Версия для печати

Леонтьева потянуло на чебуреки

Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев
Фото: Global Look Press

Валерий Леонтьев продолжает гастрольный тур по Черноморскому побережью, узнал Sobesednik.ru.

Несмотря на кризис, билеты на его концерты раскупают охотно. Сам Валерий Яковлевич радует поклонников не только хитами, но и мускулистым телом. Чтобы быть в форме, певец ограничивает себя во многом, в том числе и в еде. Он уже давно отказался от любимых, но калорийных блюд.

– Ох, чебуреки жарят, – не смог сдержаться во время концерта в Анапе артист, когда учуял запах, доносившийся из летней кафешки. – Так хочется!

Спасать положение вызвались местные дети. Они решили подкормить голодающего Леонтьева шоколадками. Детишки то и дело выходили на сцену, чтобы вручить ему сладкие подарки. За происходящим зрители старшего возраста наблюдали как завороженные.

– Вы так загипнотизированно на меня смотрите! – отшутился Валерий. – Я же не Кашпировский!

Впрочем, есть шоколадки при зрителях певец не стал. Сладкое также входит в список запрещенных продуктов. Но Леонтьев не переживает. Благодаря отличной физической форме он работает, как в молодости. Не выбивает его из колеи даже страшная жара. Во время его концертов на югах температура воздуха нередко доходит до сорока градусов.

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