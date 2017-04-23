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Источник: «Зажигай!» №15-2017
11:06, 23 Апреля 2017 Версия для печати

Ольгу Орлову в "Доме-2" обвиняют в жадности

Орлова
Ольга Орлова теперь ведет "Дом-2"
Фото: YouTube

Жесткой критике подверглась новоиспеченная ведущая самой популярной телестройки страны Ольга Орлова.

Певицу, которая теперь пытается разобраться в отношениях звезд «Дома-2», ругают на все лады. Фанаты считают, что на проекте Ольга смотрится слишком вяло и неинтересно. Ежедневно ее страничку в интернете атакуют сотни почитателей проекта.

«Что Бузова, что вы – не умеете слушать, – уверены фанаты «Дома-2». – Навязываете свое тупое мнение. Оля, услышьте, это не ваше, это провал».

«Совсем денег нет? – вопрошает еще один из поклонников проекта. – Зачем решила вести «Дом-2»? Смотреть на тебя не хочется».

Сама Ольга на критику внимания не обращает, несмотря на то, что негативных комментариев на ее страничках с каждым днем становится все больше и больше. Как стало известно Sobesednik.ru, Орлова уже улетела на Сейшельские острова. Планируется, что на самой жаркой площадке проекта она проведет несколько недель. В Москве ее заменит подруга Ксюши Бородиной Катя Жужа, которая будет вести субботние эфиры на «Доме-2». А вот уход из телепроекта Ольги Бузовой оказался уткой. Сообщение о том, что она покидает шоу, скорее всего появилось для того, чтобы поднять рейтинг «Дома-2».

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Ильинский Дмитрий

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