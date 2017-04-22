Маргарита Суханкина: Бодаюсь с жюри, но в эфир это не пропускают!

Маргарита Суханкина призналась в интервью Sobesednik.ru, что съемки в телепроекте «Ты супер!» даются ей непросто.

Благодаря телепроекту «Ты супер!» Маргарита Суханкина раскрылась с новой стороны. Исполнительница всех золотых хитов группы «Мираж» трогательно оценивает участников – детей из неблагополучных семей и детских домов.

– В «Ты супер!» я согласилась участвовать практически сразу. Когда услышала, что это за проект и какие дети примут в нем участие, даже не раздумывала. Обычно все договоренности идут через продюсеров, но в данной ситуации девочки-редакторы позвонили мне напрямую. На раздумье у меня была ровно одна минута, и притом что мне давали время все осмыслить и принять решение, ответила сразу же: «Я голосую за! Это абсолютно мое!» У нас, естественно, возникли накладки с концертами, какие-то выступления пришлось отменять из-за съемок «Ты супер!» Но я ничуть не жалею.

– Но решать судьбу детей очень непросто. Как вы готовитесь к тому, чтобы сказать ребенку «нет»?

– Главная сложность, пожалуй, заключается в том, что все отобранные на проект ребята оказались настолько талантливыми и замечательными, что мы, признаться, хотели взять всех. У нас перед глазами лежали биографии, а они все очень и очень непростые. Эти детки еще маленькие, но уже с такими взрослыми глазами – за свою жизнь они повидали много горя. И очень хотелось, чтобы они все без исключения пережили приятные эмоции, оказавшись на телевизионном проекте. Но вмешалось руководство канала и напомнило, что это конкурс. Всех взять нельзя! И нам пришлось смириться. А это было ой как непросто! Были две девочки: одна с ДЦП, у нее не было выдающихся вокальных данных, но она очень чисто и мило пела. Другая девочка была незрячая. Мы пропустили их во второй тур, но там были более сильные детки, стало понятно, что эти девочки голосово не потянут.

– Многие зрители во время просмотра шоу пьют валерьянку, чтобы хоть как-то успокоиться. Приходится ли вам это делать?

– Валерьянку пока пить не приходилось – можно сказать: держусь из последних сил. Но каждое выступление ребенка – это разрыв сердца!

– Как у вас складываются отношения с другими членами жюри? Случаются ли ссоры?

– Мы все разные – в этом вся соль! При этом каждый из нас – профессионал своего дела. Я рассуждаю как певица, и у меня в приоритете именно вокальные данные ребенка. Но у нас на эстраде не все артисты гениально поют, тут важен комплекс: обаяние, артистизм, то, как человек выглядит, насколько он умеет завлечь своим творчеством. Например, у Виктора Дробыша совершенно другой взгляд. Помню, как на одном из туров он сетовал: «Зря мы эту девочку не взяли, а взяли вместо нее того мальчика – пела она хуже, но в ней был артистизм, она была яркая и для эстрады подходила бы больше». Виктор рассуждает как продюсер! Повторюсь, мы все разные, у каждого свое мнение, иной раз мы не понимаем, когда кто-то кого-то не пропустил в следующий тур. Пел ребенок вроде хорошо, а Виктор или Стас (Стас Пьеха. – Авт.) не пропускают его. И мы смотрим друг на друга: «Ну ты что? Он же такой классный», или «Она такая замечательная…» Иногда даже начинаем потихоньку бодаться. Конечно, в эфир это не попадает – всё вырезают. Оставляют одни сливки, где мы все такие хорошие, белые и пушистые (смеется).

С детьми Фото: из личного архива

– Ни для кого не секрет, что несколько лет назад вы и сами стали мамой приемных детишек. Они смотрят «Ты супер!»?

– Смотрят! Им очень нравится. У них есть свои фавориты. И бывает, что не всегда согласны с авторитетным мнением жюри.

– Если они захотят поучаствовать в шоу, согласитесь ли вы?

– Если попросят, конечно! Лера и Сережа уже школьники – первый и второй классы. Сережа занимается в музыкальной школе по классу фортепиано. Я прекрасно понимаю, что музыкантом он вряд ли станет, но для общего развития, мне кажется, это правильно. И Лера, и Сережа – гуманитарии, притом что у Сережи с математикой хорошо, а с русским проблематично, часто отвлекается. Он любит делать что-то своими руками: лепить, клеить, все время что-то придумывает и очень хорошо рисует. А Лера с удовольствием занимается танцами. Они у меня вообще ребята творческие, дома устраивают концерты и постоянно зовут меня: «Мама, пойдем, у нас концерт». Отказы не принимаются! (Смеется.)

– Кстати, Маргарита, а у вас не было желания увеличить свою семью и стать мамой еще одного или двух детей?

– У меня были такие сумасшедшие мысли. Но, во-первых, понимаю, что мои родители не молодеют. Возможно, я дождусь того счастливого момента, когда выдам замуж свою Леруську и женю Сережу, увижу их семьи, жен и мужей, их детей, моих внуков, и наша семья станет еще больше. А так, кто знает, может быть, в дальнейшем что-то такое и произойдет и кто-то еще у нас появится. Пути Господни неисповедимы. Я не зарекаюсь ни от чего. На сегодняшний день все мои силы, эмоции, все мое здоровье направлены на моих детей – это самое важное и самое главное, что есть в моей жизни. Пока все мои мысли только о них. Что будет дальше? Не знаю. Всё может быть…