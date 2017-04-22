Киркорова обвинили в смерти пожилого охранника после шоу в США

Родные охранника, якобы избитого Киркоровым во время выступления в США, винят артиста в смерти мужчины.

В распоряжении веб-издания Life оказались материалы дела, которое в сентябре 2009 года рассматривал суд штата Нью-Джерси. В качестве обвиняемого по данному делу проходил известный российский поп-исполнитель Филипп Киркоров.

Как выяснил Life, инцидент, послуживший поводом для судебного разбирательства, произошел в апреле 2004 года в Атлантик-Сити. Во время концерта, который проходил в казино Trump Taj Mahal, принадлежащем нынешнему главе США Дональду Трампу, Киркоров столкнул с лестницы 70-летнего охранника Томаса Роджерса. Согласно материалам дела, певец намеренно оттолкнул пожилого мужчину и вместо того, чтобы помочь ему подняться, «стоял и смеялся», а затем спокойно продолжил петь.

Падая, Роджерс сильно ударился головой, после чего его пришлось госпитализировать. После случившегося мужчина долгое время страдал от головных болей, а в 2009 году скончался.

Семья покойного подала на Киркорова в суд, обвинив его в смерти мужчины. На суде певец заявил, что не заметил охранника из-за слепящего света софитов и случайно столкнулся с ним. Однако другие охранники утверждали, что певец «сначала схватил охранника, а затем толкнул».

В сентябре 2009 года суд признал Киркорова частично виновным в трагедии. В то же время, по мнению судьи, сам Роджерс нарушил инструктаж о правилах работы во время шоу.

В итоге суд присяжных признал, что россиянин не нападал на охранника. Родственники Роджерса подали апелляцию, однако решение было оставлено без изменения.