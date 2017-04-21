Вика Дайнеко собирается снова выйти замуж

Певица Вика Дайнеко, недавно расставшаяся с мужем, не планирует проводить жизнь в одиночестве, узнал Sobesednik.ru.

Артистка призналась, что хочет вновь пойти в загс.

– Я надеюсь, что еще один раз выйду замуж, – говорит Виктория. – Раньше думала, что схожу в загс один раз и навсегда. Как видите, не получилось. Очень многие мои стереотипные желания, которые были со мной со школы, не сбылись.

Дайнеко уверяет: депрессии после развода с барабанщиком Дмитрием Клейманом ей удалось избежать. С момента их расставания прошло уже больше пяти месяцев, и Вика совсем не переживает.

– Я разошлась со своим мужем, но от этого моя жизнь хуже не стала, – считает Виктория. – Скорей даже лучше. Все, что ни делается, к лучшему. Давно ушло то время, когда нужно было жить вместе, чтобы быть понятым обществом. Конечно, нельзя после первой ссоры разбегаться, но если люди продолжают ссориться постоянно, то их отношения не принесут добра. Лучше каждому человеку дать шанс стать счастливее, чем с каждым днем делать друг друга несчастнее. Я за любовь во всем мире и за свободу выбора!

Дайнеко говорит, что продолжает общаться с бывшим мужем. Но делает это только из-за того, что у них есть ребенок.

– Так как у нас есть общая малышка, мы будем всю жизнь общаться, – говорит артистка. – Пока о втором малыше я не думаю. Даже не представляю, что бы делала, если бы у меня было двое или трое детей. Надо иметь надежную семью, чтобы не сломаться. Дети требуют очень много времени.