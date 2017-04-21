Стихи на злобу дня. Кудрявцева с Собчак умеют раскатать губу!

Страна обсуждает скандальные райдеры Ксении Собчак и Леры Кудрявцевой с требованиями к организаторам Премии Муз-ТВ-2017

Журналист Sobesednik.ru в стихах – о причудливых райдерах Ксении Собчак, Леры Кудрявцевой и других звезд шоу-бизнеса.

Страна обсуждает скандальные райдеры Ксении Собчак и Леры Кудрявцевой с требованиями к организаторам Премии Муз-ТВ-2017. Первой нужно оборудовать детскую для ребенка и привезти еду из дорогого ресторана, второй – подготовить гримерку и сопровождающего для кота Фофана, который все время норовит сбежать из звездного плена…

Если Фофе не дадут гримерку,

Премия сорвется Муз-ТВ,

Он на сцене вам наложит горку,

И конечно, будет всех правей...

Без кота Кудрявцева тоскует

Даже на работе среди звезд,

Заменяет он толпу людскую,

Пролила над ним немало слез…

Фофан от звезды удрал намедни

К Мурке из коттеджа поскромней.

МЧС искало и соседи,

И теперь кошак всегда при ней.

Хорошо, коту не нужен столик

Пеленальный, как велит Собчак,

И еда заморская без соли,

Главное, чтоб не было собак!

В райдерах двух звезд десятки пунктов,

Искушают тетеньки судьбу…

Главное, чтоб было очень круто!

Ну умеют раскатать губу!

Не хватает бедным гонораров,

Чтобы нянь на три часа нанять.

Тысячи понянчатся задаром,

Чтоб потом подругам рассказать.

Что закажет для себя Нагиев?

Вдруг джакузи Галкин захотел?

Из воды вы выйдете сухие...

Кто же остановит беспредел?