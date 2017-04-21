Александр Буйнов не может больше танцевать и бегать

Александр Буйнов рассказал Sobesednik.ru том, почему медики настаивают на операции коленного сустава.

Певец Александр Буйнов страдает от сильных болей в ноге. Каждое новое движение приносит любимому певцу страдания. У актера болит колено, которое серьезно ограничивает его движения.

Раньше Александр Буйнов свободно двигался на сцене. Сейчас он танцевать не может почти совсем. Из-за больного колена он серьезно ограничен в движениях. Александр прилагает все усилия, чтобы зрители не догадывались, на какие серьезные жертвы идет их кумир. Но это удается не всегда.

– Перед выходом на сцену я каждый раз перевязываю колено, – говорит певец. – Смеясь, всем рассказываю, что хожу в протезе. Старые травмы дают о себе знать. В свое время были и растяжение связок, и травма мениска. Так что теперь проблемы активизировались.

Чтобы избавиться от болей, Буйнов обратился к медикам. Те, осмотрев артиста, пришли к выводу, что терапевтическим путем помочь ему не удастся. Врачи настаивают на оперативном вмешательстве. Но Александр решиться на него никак не может.

– Это беда не только артистов, но и футболистов, и других спортсменов, – сетует Александр. – Сейчас мне не рекомендуется даже бегать. А моя маленькая собачка джек-рассел, которой пятнадцать лет, в старости стала очень плохо себя вести. Она считает, что, раз вышла на пенсию, значит, теперь ей все можно! Такой хулиганкой стала, вы просто не представляете! Так вот, она все время от меня убегает. Раньше я ее спокойно догонял. А сейчас не могу.

Певцу предлагают обратиться к средствам народной медицины, а также к целителям. Но он категорически их отвергает.

– Я не верю ни в гадалок, ни в экстрасенсов, ни в Кашпировского, ни в Чумака, – уверяет Буйнов. – Даже модный чувак из Ирана, к которому сейчас обращаются за помощью многие мои коллеги, доверия не внушает. Мы же все это проходили в детстве. Я больше доверяю своему отцу, который не раз мне говорил: «Раз режут, значит, лечат».

Не исключено, что старому другу попытается помочь Алла Пугачева. Она уже давно считается главной знахаркой в шоубизнесе. И в свое время не раз избавляла Буйнова от головной боли, проводя ему пассы над головой. На днях Буйнов отмечал день рождения Аллы Борисовны. Причем к Примадонне он всегда приходит без приглашения.

– Какие могут быть приглашения у старых друзей? – не понимает певец.

Кстати

Александр Буйнов живет в роскошном особняке в Подмосковье. Он стал первым из российских звезд, кто купил себе дом за городом. Певец уверяет: свое жилье он не поменяет ни на одну самую фешенебельную квартиру в городе. А вот в детстве ему пришлось жить в коммуналке.

– Нам, детям, в коммуналке очень нравилось, а вот взрослым было тяжело! – вспоминает артист. – Им приходилось дружить с соседями и пользоваться одним туалетом на всех. Это очень непросто! А ребятишкам было раздолье. Раньше все дети не сидели за компьютерами, а свободно гуляли во дворах. Мы собирались маленькой бандой и бежали в зоопарк, он находился неподалеку. По пути нам встречались продавщицы, которые торговали вкусными булочками. За то, что мы им улыбались, они давали нам калач – один на всех. Счастливое время!