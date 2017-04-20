Стас Пьеха экономит на всем

Стас Пьеха рассказал Sobesednik.ru о своем медицинском бизнесе, на который уходит основная часть денежных средств.

На прошлой неделе в концертном зале Crocus City Hall состоялся большой концерт Top Disco Pop с участием Loboda, Сати Казановой, Алексея Чумакова, Стаса Пьехи и многих других звезд. В самый разгар шоу в администрацию Crocus позвонил неизвестный и сообщил о заложенной бомбе...

Организаторы приняли решение приостановить выступление и объявили незапланированный антракт.

К счастью, кинологи, прошедшиеся не только по залу, но и по гримеркам знаменитостей, довольно сильно испугав последних, не нашли взрывного устройства, и концерт решили продолжить. Примечательно, что многие зрители и артисты даже не поняли, что же произошло на самом деле, и лишь досадовали на значительную задержку по времени.

За кулисами же разговор зашел о том, сильно ли кризис ударил по карманам звезд и приходится ли им сейчас экономить на чем-то.

– Последнее время я предпочитаю экономить на всем, – поделился с нами Стас Пьеха. – У меня все деньги съедает мой бизнес – клиника. Теперь занимаюсь медицинской деятельностью, помимо творческой, это легкая психиатрия, будем помогать людям лечиться от зависимостей. Открытие будет этим летом. Так вот, если раньше, когда я приходил в магазин, я забирал все, а потом из этого 50% просто не носил, то сейчас беру только то, что точно надену, а также вещи первой необходимости. Я вообще перестал заниматься шоппингом – и раньше-то это дело не любил, а теперь вдвойне. У меня сейчас шикарная диета – гречка, куриные грудки и мед. Это так дешево и натурально, почти 7 кг ушло обратно в зиму, а я остался при своих костях и мышцах.