Экс-солистка "Демо" Саша Зверева: Мой мужчина должен быть круче меня!

Саша Зверева рассказала Sobesednik.ru о том, что хочет встретить мужчину, который примет ее троих детей.

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева после рождения третьего малыша стала героиней очередного реалити-шоу. Певица, которая раньше распевала про «Солнышко в руках», сетует: после рождения третьего малыша ей никак не удается наладить личную жизнь.

– Зрители думают, что звездные мамы окружены кучей помощников, а их распорядок дня состоит лишь из постоянных визитов к стилистам и визажистам, – улыбается Саша. – Но это не так. Любая мама и в Африке остается мамой: порой она не спит по ночам, ходит в испачканной одежде, не успевает сделать маникюр, а иногда даже плачет от усталости и отчаяния.

– Неужели вы одна справляетесь с тремя детьми?

– Мне помогает няня. К тому же я отлично умею организовывать свое пространство. Например, чтобы каждый день не возить детей в школу, я использую систему Carpool – это когда несколько родителей договариваются, что будут развозить детей в школу по очереди. Я собираю детей на районе и везу их в школу, например, в понедельник, а во вторник их повезет другой родитель, и так в течение недели – очень удобно.

– Рождение третьего малыша проходило в эфире шоу «Беременные» на «Домашнем». Вы не пожалели, что решились на участие?

– Ни в коем случае. Когда вышла первая часть проекта с моим участием, я увидела огромный отклик зрителей. По ажиотажу это можно сравнить с моментом, когда я спела песню «Солнышко». Людям было интересно наблюдать за тем, как я строю свою жизнь, как я все поменяла и улетела в Америку. А мне нравится делиться с ними своими наблюдениями, опытом и чем-то новым. Кстати, уже с 17 апреля на «Домашнем» стартует продолжение нашего реалити-шоу «Беременные. После».

С детьми Фото: из личного архива

– Саша, считается, что устроить личную жизнь одинокой матери достаточно сложно. Вы с этим согласны?

– Да. Есть такое, и я ощущаю эти сложности на себе. Когда ты свободная девушка, то найти вторую половинку гораздо легче. Когда у тебя двое детей, то это становится сложнее, а если их трое, то еще труднее. Но я не теряю оптимизма и надежды, что в один прекрасный день я встречу человека, который примет меня и моих детей. И что немаловажно, увижу в нем поддержку и опору. Но пока я счастлива сама по себе – и это главное. Ведь очень многие женщины почему-то живут с чувством, что вот сейчас кто-то должен появиться, спасти их от одиночества и финансовых проблем.

– Какие качества для вас главные в мужчине?

– Я бы, конечно, хотела сказать, что порядочность, сила, юмор и доброта. Но все мы понимаем, что в современном мире, особенно когда ты уже занимаешь какие-то хорошие позиции, достигла определенного уровня в жизни и социального статуса, нельзя закрывать глаза на финансовую состоятельность мужчины. Если мужчина веселый и добрый, но мало зарабатывает, лично я вряд ли смогу долго поддерживать отношения с ним. Мой мужчина должен превосходить меня финансово и интеллектуально. Он должен быть круче меня!

– Но вы же понимаете, что девушке рядом с сильным мужчиной придется идти на уступки, где-то даже подчиняться. Вы сможете это сделать?

– Очень важно быть антиподом своей второй половине. Если он самодостаточный и сильный, то ищет что-то противоположное себе. Ему хочется уюта, тепла и заботы. Женщина должна создать то место, куда ему будет хотеться возвращаться.