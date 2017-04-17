Шоу-бизнес новости на сегодня
Источник: «Зажигай!» №14-2017
11:06, 17 Апреля 2017 Версия для печати

Валерия и Иосиф Пригожин придумывают подарок на юбилей Филиппа Киркорова

Валерия и Иосиф Пригожин
Валерия и Иосиф Пригожин
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru узнал о том, что Валерия и Иосиф Пригожин озабочены выбором подарка для Филиппа Киркорова.

Многие звезды находятся в глубокой растерянности. Они не знают, как угодить Филиппу с подарком на грядущий юбилей. Больше всего по этому поводу сокрушается певица Валерия.

– Филиппу очень трудно угодить, – призналась нам артистка. – Мы с Иосифом сейчас ломаем голову над тем, как это сделать. До 30 апреля еще есть время: постараемся что-то сообразить. Глядя на него, я всегда задаюсь вопросом: «Когда он спит?» Он же работает по всем фронтам сразу. Иногда думаешь: «Может, это не Филипп ходит?» Такой активности, как у него, другим людям хватило бы на десять жизней. Я уверена, что на достигнутом он останавливаться не собирается. Он обязательно придумает себе очередную головную боль, чтобы нас удивить. В этом можете не сомневаться.

читайте также:Валерия и Владимир Кузьмин
Валерия предложила помощь Владимиру Кузьмину в борьбе с болезнью
Валерия заявила о том, что больной склерозом Владимир Кузьмин может обратиться к ней за помощью, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Валерия
Валерия обиделась на Пригожина из-за секса с Мадонной
Семейное счастье Валерии и Иосифа Пригожина едва не разрушилось из-за Мадонны, узнал Sobesednik.ru »

Сорокин Денис

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Егор Кончаловский: Мы с Толкалиной расстались еще 7 лет назад
15:04, 17 Апреля 2017
Sobesednik.ru поговорил с режиссером легендарного «Антикиллера» Егором Кончаловским о его жизни после Толкалиной
»
Вопрос дня. Правда ли, что россияне стали меньше пить и курить
14:17, 17 Апреля 2017
Эксперты усомнились в верности данных Роспотребназдора об уменьшении числа курильщиков и алкоголиков в России
»
Лидер дальнобойщиков: Связи с задержанными на МКАД нет
14:00, 17 Апреля 2017
Один из лидеров протестующих дальнобойщиков рассказал о задержаниях в Санкт-Петербурге и в Москве и дальнейших планах
»