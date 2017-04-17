Валерия и Иосиф Пригожин придумывают подарок на юбилей Филиппа Киркорова

Sobesednik.ru узнал о том, что Валерия и Иосиф Пригожин озабочены выбором подарка для Филиппа Киркорова.

Многие звезды находятся в глубокой растерянности. Они не знают, как угодить Филиппу с подарком на грядущий юбилей. Больше всего по этому поводу сокрушается певица Валерия.

– Филиппу очень трудно угодить, – призналась нам артистка. – Мы с Иосифом сейчас ломаем голову над тем, как это сделать. До 30 апреля еще есть время: постараемся что-то сообразить. Глядя на него, я всегда задаюсь вопросом: «Когда он спит?» Он же работает по всем фронтам сразу. Иногда думаешь: «Может, это не Филипп ходит?» Такой активности, как у него, другим людям хватило бы на десять жизней. Я уверена, что на достигнутом он останавливаться не собирается. Он обязательно придумает себе очередную головную боль, чтобы нас удивить. В этом можете не сомневаться.