Рома Желудь не испугался потери популярности и поклонников

Блоггер Рома Желудь объяснил Sobesednik.ru, почему отменили его турне с певицей Максим, а также о планах на будущее.

Рома Желудь, он же Игнат Керимов, – один из самых популярных видеоблоггеров страны. Уже в 16 лет Рома стал настолько успешен, что ему могли позавидовать звезды эстрады. Его видеоролики на ю-тубе имели миллионные просмотры, Рому приглашали на телевидение, а известные бренды мечтали видеть русского Джастина Бибера в своих рекламах... Однако в последние годы о Желуде почти забыли.

– Рома, как думаешь, почему твои блоги набрали такую популярность?

– Искренность в миксе с любимым делом. Знаете, с моими ассистентами мы зарабатывали на всем. Даже на таких мелочах, как держать кого-то за руку во время выхода на публику. Мы продавали роли в моих музыкальных видеоклипах. Признаться честно, суммы были космическими. Я работал с лучшими клубами столицы, со мной заключали контракты известные марки чипсов, конфет. Сотрудничал с виллами в Таиланде, рекламировал популярный бренд презервативов. Первый мой контракт был на 100.000 долларов.

– В последнее время число твоих поклонников заметно убавилось. Как считаешь, в чем причина?

– Так случилось, время меняется. Настоящие поклонники со мной всегда, потерялись люди, которые просто проходили мимо. На улице узнают каждый день, и не только в России. Получаю очень приятные слова благодарности, – с гордостью говорит Желудь.

– Есть ли у тебя какой-то план по возвращению любви публики? Может, какие-то новые идеи?

– Буду продолжать делать то, что мне нравится. Все остальное – забота продюсеров.

– Как изменился Рома Желудь за последние пару лет?

– Изменилось многое! Я готов работать, смешно шутить, смывать с себя пудру после эфиров на «первом канале». За время моего отсутствия Ольга Бузова выпустила три песни! Пора работать. Музыка, спорт, видео, самореализация, принятие себя – за время жизни без шоубизнеса у меня это получилось.

– Как так вышло, что раньше ты выступал на разогреве у Бибера, а сегодня делишь сцену с потерявшей популярность Максим? Кстати, почему отменились ваши гастроли?

– У меня было не только выступление с Максим за это время, не знаю, почему все так привязались к этой истории. Хотелось увидеть поклонников в других городах, тинейджеров, которым я помог изменить жизнь.

Не вижу ничего зазорного в гастролях по городам России. Мне нравится контакт со зрителем, яркие и положительные эмоции поклонников, разве что-то еще имеет значение? Наш тур с Максим отменился из-за недобросовестных организаторов. Договор с ними мы не успели заключить, деньги от них не получили, поэтому тур отменился. Все места в большинстве городов были забронированы. Обидно.

– Сейчас ты проводишь больше времени в Америке. Чем отличается тамошняя жизнь от жизни в России?

– Америка дала мне свободу, но все же Россия – моя любимая страна. Разница в локациях, картинках и менталитете. Принцип один и тот же, и, кстати, куча мороки с документами не только у нас в стране.

– Какие у тебя планы на будущее?

– Мои планы – это работа над собой. Я хочу вдохновлять людей, которые сейчас со мной, и обрести новую, не менее взорванную аудиторию. Я – парень-красавчик со своей точкой зрения и дерзким юмором. Конечно, меня будут обсуждать, забывать, вспоминать, любить, ненавидеть. От этого легко устаешь, поэтому я был слегка абстрагирован от толпы и шоубизнеса, работаю исключительно на свою аудиторию. У людей есть привычка все поганить, вся слава как приходит, так и заканчивается, так что я доволен тем, что имею, находясь в нейтральном положении.

В конце года в моем графике стоит выступление с новым материалом для большой и новой для меня аудитории. Предстоит много работы. Через неделю я снимаюсь в кино, уже учу текст...