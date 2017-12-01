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Источник: «Зажигай!» №12-2017
15:02, 14 Апреля 2017 Версия для печати

Травести-звезда комедии "Мишура" 10 лет был пастором в церкви

«Оказывается, быть женщиной трудно...»
«Оказывается, быть женщиной трудно...»
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru побывал на закрытом показе фильма «Мишура» и поговорил с исполнителем главной роли Сергеем Колешней.

48-летний актер предстал в образе женщины в новой комедии в стиле диско и рассказал об этом удивительном опыте.

«Чтобы более точно доносить свои мысли зрителю, я даже на 10 лет уходил из кино...»
«Чтобы более точно доносить свои мысли зрителю, я даже на 10 лет уходил из кино...»
Фото: Стоп-кадр YouTube

– В фильме переодевался в женщину – это первый такой опыт, – делится с нами артист. – Эта трансформация далась мне сложно, думал, что будет проще. Оказывается, быть женщиной трудно. Я как космонавт, который приземлился на другую планету и пытается жить по законам этой планеты. Еще задолго до съемок, когда прочитал сценарий, стал примеряться к женщинам и особенно к моей жене Марине. Следил за тем, как она ходит, как сидит, как говорит. Наблюдения записывал в тетрадку.

Мне, как мужчине, было больно – например накладные ногти после съемки 45 минут отклеивали. Потом после каждого съемочного дня становилось все больнее, когда их снимали. Приходилось ходить на семисантиметровых каблуках. От наклеенных ресниц было постоянное раздражение, глаза чесались. У меня даже впервые появилась женская мысль на съемочной площадке о том, что сейчас могу упасть в обморок. Физически это была самая сложная роль в моей жизни. Но она мне многое дала, многому научила. Фильм «Мишура» – это комедия в стиле диско, а танец дает нам возможность вырваться из клетки жизненных обстоятельств.

Чтобы более точно доносить свои мысли зрителю, я даже на 10 лет уходил из кино. Все это время служил в русской протестантской церкви пастором, занимался работой с молодежью, помогал им найти свой жизненный путь. С подростками путешествовали по Алтаю, по Карелии. Вернулся в кино уже сформировавшейся личностью с четким убеждением: хочу заниматься искусством. Театр и кино – кафедра, через которую можно нести много добра. Конечно, хлеб и зрелища никто не отменял, я так же живу по законам этого времени, как и все мои коллеги.

– Считаете, Гайдай «Мишуре» аплодировал бы стоя?

– Если бы он просто сказал мне спасибо, я был бы счастлив до конца своих дней.

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Зинченко Денис

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