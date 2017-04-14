Сергей Рост: Кабаре – высший пилотаж, здесь актеры должны уметь всё!

Артист Сергей Рост рассказал Sobesednik.ru о планах своего давнего детища — собственного театра-кабаре:

— Идея своего театра не покидала меня с детства, когда я решил стать актером режиссёром и автором одновременно, — рассказал корреспонденту Sobesednik.ru сам Сергей Рост. — Согласитесь, это был бы самый дружный театр в мире: никто никого не подсиживает и все деньги остаются в семье, — смеется Сергей.

— А почему именно жанр кабаре?

— Кабаре — это высший пилотаж, синтетический жанр, здесь актёры должны уметь все: и петь, и танцевать, и играть, и шутить, и импровизировать, и быть собой, и скрываться за маской персонажа! Причем материал пишу сам в компании с продюсером Ириной Ермаковой.

Жанр кабаре имеет успех везде, — говорит Сергей Рост. — Конечно, нет такого жанра, который нельзя было бы испортить, но мы стараемся этого не делать. У нас грандиозные планы... Поэтому нам нужны партнёры вроде «Газпрома»... Шучу! Хотя...

Премьера в кабаре Сергея Роста намечена на 20 апреля — это будет шоу «Клубничное суфле», одной из звезд которого станет популярный комик Олег Акулич.

Сам Сергей Рост представит комедию «Мурлон Рож» о превращении потомственной хозяйки вареничной мадам Виви в хозяйку кабаре в своем клубе Stage 27 апреля. В ролях также Олег Акулич и звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова.