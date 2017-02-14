Роман Третьяков: На улицах спрашивают про Бузову – решил ответить всем

Sobesednik.ru узнал у Романа Третьякова, просил ли он разрешения у Ольги Бузовой шутить о ней на «Открытом микрофоне».

На ТНТ продолжается шоу талантов «Открытый микрофон» — юмор в жанре standup. Лицами проекта стали звезды юмора — Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко. По задумке проекта, они отбирают в свои команды комиков, далее — конкурсы и выступления. Победитель станет постоянным резидентом шоу на ТНТ.

Среди участников — экс-звезда «Дома-2» и «бывший» Ольги Бузовой Роман Третьяков. Как складывается его судьба после скандального шоу и почему сейчас он решил искать себя в новом жанре — узнал у Романа Третьякова Sobesednik.ru.

— С чего для вас начался «Открытый микрофон»?

— Я выступил на standup-фестивале в Москве в июне прошлого года, редакторы проекта сочли мой монолог интересным. Сразу после фестиваля отобрали 80 участников из восьмисот с лишним человек, а дальше начались съемки.

В целом мое увлечение жанром растет из КВН — я играл в школе, в университете, не проиграл ни одного капитанского конкурса. Давно хотел попробовать себя в качестве эстрадного артиста — и вот, мне показалось, момент настал. Я учусь на факультете журналистики МГУ, и на одном из экзаменов преподаватель предложил написать речь в стиле древнегреческого оратора — обещал, что если с помощью этой речи удастся убедить его поставить«пять», он поставит. Написал речь. Пятерку получил. (улыбается) Сама речь получилась смешной, а я вспомнил, как это здорово: видеть отклик зрителя. Начал писать тексты, выступать на открытых площадках.

— Расскажите о других участниках проекта «Открытый микрофон».

— Это очень разные люди — от 17 до 40 с лишним лет. Атмосфера на съемках существенно отличается от КВН. Кавээновский зритель сложный, удивить его трудно. Опытные кавээннщики порой даже с каким-то скепсисом смотрят на молодые команды. А тут комики друг друга поддерживают, подбадривают, понимают, как каждому непросто оказаться на сцене один на один со зрительным залом. На протяжении проекта мы выступали в барах, клубах, ресторанчиках — читали свои монологи. Зрители смеялись. Или не смеялись. Шутки, на которые люди реагировали вяло, мы из своих монологов удаляли. То есть наши выступления прошли буквально через сито зрительских оценок.

— Почему темой для шуток взяли свое участие в «Доме-2» и отношения с Ольгой Бузовой?

— Основная тема монолога — все-таки мое второе высшее образование. А вопросы про «Дом-2» особенно часто задают на улицах — я решил этим монологом всем сразу ответить. Что же касается шуток про Ольгу — комик всегда выбирает объектом юмора свою жизнь. Поскольку Ольга является частью моей жизни, в тексте выступления были шутки и про нее в том числе.

— Не спрашивали у нее разрешения, можно ли?

— Мне кажется, даже с администрацией президента комики не советуются, можно ли пошутить о Владимире Владимировиче. (улыбается)

— А вы общаетесь с Ольгой?

— Нет. Она вообще мало с кем общается из тех ребят, с которыми мы были вместе на проекте десять лет назад. Почему — я не знаю, наверное, вам надо задать этот вопрос ей.

— В чем вам помог «Дом-2» и в чем помешал?

— Когда говорят, будто «Дом-2» — сгусток каких-то негативных эмоций и мне должно быть стыдно за участие в нем, я вспоминаю слова своей мамы. Она всегда говорит: «Лично мне, когда ты там участвовал, ни разу не было за тебя стыдно». А мама — мой самый строгий критик. Три года назад я поступил в МГУ, неплохо учусь, стараюсь. Пытаюсь совершенствоваться, работаю над собой — мое стремление развиваться никак не зависит от того, участвовал я в «Доме-2» или нет.

— А что вам дал «Открытый микрофон»?

— Наверное, это прозвучит высокопарно, но он мне дал возможность осуществить мечту. Почувствовать себя полноценной эстрадной единицей. Дал возможность рассказать всем, что я пишу тексты, которые достойны внимания, и если я вышел на сцену, значит, мне есть что сказать.