Азиза строит любовное убежище в Подмосковье

Sobesednik.ru узнал подробности об отношениях Азизы с бизнесменом Александром Бродолиным.

«Если бы не поддержка Сашки, я бы в «Точь-в-точь» не выиграла!» – делилась с Иваном Ургантом певица Азиза, обретшая в последнее время второе дыхание. На сцене проекта перевоплощений она творила чудеса: ее выступления в образе Владимира Шаинского, Любови Успенской, Лолиты восхищали не только членов жюри, но и возлюбленного – питерского бизнесмена Александра Бродолина, который, пока Азиза перевоплощалась, терпеливо ждал ее за кулисами.

Тайная страсть Абдулова

Восточной красотой Азизы восхищались с первого ее появления на экране. Ее обожали не только простые поклонники, но и звездные мужчины. Так, известный ценитель женщин актер Александр Абдулов в свое время был тайно влюблен в певицу. О своих чувствах к Азизе он рассказывал даже своей последней жене Юлии.

– Ему очень нравилась ее энергетика, – рассказала вдова актера Sobesednik.ru. – А однажды даже признался: «Я хотел на ней жениться!» Поэтому долгое время мне хотелось встретиться с той женщиной, которой муж так восхищался! Когда мы познакомились, я поняла, почему Саша был ею очарован.

Несмотря на множество поклонников, найти свое женское счастье Азиза долгое время не могла. Певица пыталась построить отношения с Игорем Малаховым (тем самым, которого обвиняли в потасовке, в ходе которой был убит Игорь Тальков. – Авт.), но не вышло. В ее жизни были еще мужчины. За Азизой ухаживал богатый генерал. Но певица, известная своим крутым нравом, дала ему от ворот поворот. Оказалось, что причина отказа в жестоком обращении с животными.

С Игорем Тальковым Фото: из личного архива

Неудачи в личной жизни певица компенсировала успехами в карьере. В 2007-м она победила в шоу «Ты суперстар». И к удивлению многих, приняла православие. Оказалось, из-за неудавшейся личной жизни певица была на грани нервного срыва. Азиза мечтала родить, но ее попытки заканчивались безрезультатно. Артистка очень переживала по этому поводу, а успокоение находила в православных церквях. Больше всего певица любила бывать в монастыре у святой Матроны Московской. Однажды она взмолилась у иконы: «Если есть в жизни моя вторая половинка, дай мне его увидеть!»

Резник сочинил им гимн любви

Буквально через несколько дней певица оказалась на гастролях на Кипре. По вечерам звезда выходила на сцену, а по утрам коротала время на пляже. В один из дней она заметила мужчину, который прогуливался по побережью. Тогда Азиза и подумать не могла, что эта встреча окажется судьбоносной.

– Мне был виден только силуэт человека, который двигался в мою сторону, – говорит певица. – Он поздоровался и прошел мимо. А вскоре официант принес от него бутылочку шампанского и фрукты. Вечером я заметила его в ресторане и решила поблагодарить. Так мы и стали общаться.

Впрочем, серьезно к Александру Азиза не относилась. Она воспринимала их отношения как курортный роман. Но по возвращении в Москву их общение не закончилось. И хотя ее любимый жил в Санкт-Петербурге, он регулярно приезжал к ней в гости в Москву. А когда у Азизы случилось несчастье – умерла любимая собака, – он бросил все свои дела и примчался к ней на гастроли. Проехал сотни километров, чтобы поддержать свою звезду.

Постепенно Азиза стала показывать Александру мир шоубизнеса. Познакомила со своими друзьями, в том числе и с Ильей Резником. Последний даже написал им песню, которую многие называют гимном их любви. «Я с тобой в этом городе, друг. Ты целуешь ладони мои. Место действия – Санкт-Петербург», – поет Азиза, и зрители ей верят.

Азиза и Александр строят дом в Подмосковье, возможно, скоро они официально станут мужем и женой Фото: из личного архива

Сейчас Азиза часто бывает в Санкт-Петербурге. Город, который доставил ей столько неприятностей, теперь приносит только позитив. Звезда не скрывает: Бродолин – один из немногих, кому удалось найти подход к строптивой певице. Он удивляет Азизу своими нестандартными поступками. Во время одной из прогулок на яхте по Неве Азиза выронила свой телефон. Певица надеялась, что Александр прыгнет в воду и достанет злополучный аппарат. Но он сделал по-другому: вызвал спасателей, которые и достали трубку.

Их отношения можно назвать идеальными. Но есть одно но… Он не раз предлагал артистке переехать к нему в Санкт-Петербург и узаконить отношения. Но она переезжать не торопится. А Бродолин не может жить в Москве, так как занимается строительством в городе на Неве. Они много раз намечали свадьбу и каждый раз откладывали. Последний раз им пришлось перенести торжество из-за смерти мамы Азизы, которой, к слову, Бродолин всегда нравился.

Из-за взрывного темперамента певицы их жизнь нельзя назвать гладкой. И у них бушуют страсти. Так, прошлым летом Азиза шокировала поклонников известием о том, что решила расстаться с Александром. В гневе Азиза даже пообещала эмигрировать на родину своего отца – в Таджикистан. Но потом остыла и вместо Памирских гор отправилась в Санкт-Петербург к любимому. Сейчас они грезят не только о свадьбе, но и о новоселье. Азиза и Александр строят дом в Подмосковье, который должен стать их семейным гнездышком.