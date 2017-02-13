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Источник: Зарубежные СМИ
14:07, 13 Февраля 2017 Версия для печати

Адель стала второй в мире певицей, отказавшийся от "Грэмми"

Британская певица Адель отказалась от музыкальной премии «Грэмми» в пользу американской исполнительницы Бейонсе.

Как пишет английское музыкальное издание NME, главными героинями 59-й церемонии вручения премии «Грэмми», которая состоялась в ночь на 13 февраля в Лос-Анджелесе, стали певицы Адель и Бейонсе.

Когда британка узнала, что получила «Грэмми» за лучший альбом, она публично отказалась от престижной премии и заявила, что Бейонсе больше заслуживает эту награду.

«Большое спасибо, но я не могу принять эту награду. Я очень тронута и благодарна, но мой идеал — это Бейонсе. И лучший альбом — это ее „Lemonade“, он монументальный и очень продуманный. Он красивый, и в нем чувствуется душа. Бейонсе, ты — наш свет», — сказала Адель, обращаясь к залу со сцены.

Как отмечает издание, в этот вечер Адель стала абсолютным лидером по числу наград среди музыкантов. Она победила в номинациях «Лучший альбом» (приза удостоилась пластинка «25»), «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года». Единственной наградой Бейонсе стал приз за «Лучшее видео года».

Как пишет BBC News, если отказ Адель от награды будет признан официальным, это станет вторым подобным случаем в истории «Грэмми». Первой в 1990 году от награды отказалась ирландская певица Шинейд О'Коннор, назвав церемонию «пронизанным фальшью надувательством».

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