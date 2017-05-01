Неверные звезды: любовь не делится на три?

Вокалистка группы «А-Студио» Кети Топурия попалась на измене. Sobesednik.ru попытался разобраться в ситуации.

Вот и еще одна звездная семья оказалась на грани распада. Журналисты Life.ru сняли видео, на котором Кети развлекается на отдыхе с известным рэпером Гуфом. И все бы ничего, но певица вот уже три года замужем, ее супруг-бизнесмен красив и богат, а Гуф только что прошел лечение в... наркоклинике. Казалось бы, как могли эти двое оказаться героями любовного скандала? Но опыт показывает, что тяга к «плохим мальчикам и девочкам» разрушила уже не одну знаменитую семью. Вспомнить хотя бы любвеобильного Эштона Катчера, который изменил Деми Мур с какой-то блондинкой, за что был выгнан взашей. Или Арнольда Шварценеггера, крутившего роман с домработницей. А уж сколько российских звезд были уличены в адюльтере благодаря журналистам – не перечесть! Один только развод Екатерины Климовой с Игорем Петренко чего стоит. Столкнулась с изменой мужа и Валерия Гай Германика, из-за чего бросила супруга прямо во время беременности. Многие публичные люди долгие годы имели вторую семью и даже внебрачных детей, пытаясь при этом выглядеть непорочными в глазах поклонников. А мы-то верили! Известная своим эксцентричным нравом Лолита однажды сказала, что изменяла всем своим мужчинам, кроме последнего, и вообще не знает людей, которые хранят друг другу верность. Того же мнения о мужчинах Ирина Аллегрова, все мужья которой на поверку оказывались неверными.

Однако не все супруги знаменитостей рубили сплеча. Анжелика Варум, например, простила Леонида Агутина после того, как его застукали целующимся с другой, а супруга Сергея Жигунова даже приняла блудного мужа назад после страстного романа с Анастасией Заво­ротнюк...

Возможно, история с Гуфом тоже быстро уляжется, ведь Топурия уже заявила, что на фото с рэпером вовсе не она, а похожая на нее девушка. Но как бы то ни было, разбитую тарелку уже не склеить. Как поется в композиции «А-Студио» «Сердце между двух огней»: «Любовь не повторить, и, что ни говори, она не делится на три».