Дмитрий Дюжев: Я научился жить со своими ролями

Дмитрий Дюжев рассказал в интервью Sobesednik.ru о своей новой роли в фильме «Огни большой деревни».

В прокат вышла комедия «Огни большой деревни» Ильи Учителя, сына знаменитого режиссера Алексея Учителя. В главной роли Дмитрий Дюжев. Любопытно, что Дмитрий играет роль своего полного тезки, да еще и актера, которого по сюжету похищают работник кинотеатра со своим другом.

Вообще-то любители кино планировали заполучить Данилу Козловского, но им попался пьяный вдрабадан Дюжев. Звезду сажают в инвалидную коляску, обматывают стальной цепью с амбарным замком и весь фильм возят по деревне, не отпуская даже в туалет. Дюжев, конечно, протестует, не выбирая выражений, а похитители заклеивают ему рот скотчем. Не роль, а «мечта»!

Ах вот он какой: в рекламе майонеза ну просто идеальный отец семейства, а на самом-то деле дебошир и пьяница, вполне может подумать зритель.

– Я не играю себя, просто роль называется этим именем – Дмитрий Дюжев! – устал отбиваться от вопросов артист.

– Ну признайтесь, напивались когда-нибудь? – пристаем и мы.

– До такой степени я напивался в подростковом возрасте, но я никогда не орал хриплым голосом несколько суток подряд, это бессмысленно. Так что эта роль – на сопротивление. Но наблюдать таких персонажей приходилось.

– Не пытались убедить режиссера поменять имя главного героя?

– Я долго уговаривал Илюшу, чтобы героя не звали Дмитрием Дюжевым, но он настоял на своем. Я знал, что зритель выйдет и скажет: «Ну я так и знал, что он алкаш, а то строит из себя...» Согласно нашему российскому менталитету мы встречаем по одежке, а провожаем по уму. Так было с сериалом «Бригада», после которого люди долго думали, что я убийца, потом увидели фильм «Остров» и решили, что я ушел в монастырь, затем вышли «Каникулы строгого режима» и пошли слухи, что я отсидел и работаю пионервожатым. Со временем я научился жить со своими ролями, фильтруя отзывы людей, которые часто за словом в карман не лезут. Знаете, я каждый день несу ответственность не только за свои роли, но и за весь российский кинематограф.

– Ну а зачем так рисковать репутацией?

– Ради искусства можно делать все. Поймите, мое тело – всего лишь мой инструмент. Это не я, а мое тело плачет, чувствует, я всего лишь психоаналитик-кукловод. Мне легко быть смешным, уродливым, смелым, красивым, эти куклы в моем шкафу висят на своих вешалках. Мне интересно выбирать новые роли по принципу непохожести. Чем дальше герой от меня, тем мне интереснее.

– Дмитрий, ваш герой в фильме рекламирует горчицу, а вы стали лицом одного из производителей майонеза. Вам это не претит?

– Как только я получил популярность, мне сразу стали предлагать участие в рекламе. Мы с моим директором решили, что будем рассматривать исключительно какие-то элитарные вещи – дорогие автомобили, часы… И ни в коем случае – пищевые продукты. Однако произошло так, что владелец одного большого холдинга из Екатеринбурга обратился к моему директору с желанием видеть меня в рекламе их продукта. Директор сразу же ответила отказом и даже не поставила меня в известность об этом предложении. Тогда сам владелец вышел лично на меня через общих знакомых с такими словами: «Дим, моя большая семья очень любит вашу семью, поэтому я хочу предложить тебе не рекламу в чистом виде, а пропаганду семейных ценностей – социальный ролик с моим продуктом». Я долго объяснял, почему «нет», но все-таки этот человек смог меня убедить. Главное, что мне не пришлось облизываться и демонстрировать свой аппетит. Благодаря участию в этой истории мы смогли приобрести многокомнатную квартиру, я уверен, что ни одному артисту столько не платили в нашей стране. Я переживал за производителя, который рискует от такой рекламы потерять свой товар, но вроде бы все идет хорошо. Люди часто спрашивают: ваши ли это дети снялись в рекламе? Жена Таня – моя, а вот дети – не наши, к тому же там одна девочка, а у нас, как известно, два сына.

О чем кино?

Федор (актер Кирилл Фролов) живет в провинциальном городке и время от времени бегает от призывной комиссии. Его главная забота – обветшалый кинотеатр, в котором Федя служит механиком, билетером и администратором. Остальные сотрудники давно разбежались, а мэр города (Юрий Быков) хочет переделать кинотеатр в магазин шуб. Федя с товарищем (Максим Емельянов) решают снять блокбастер, заработать деньги на ремонт и спасти храм искусства. Для этого необходимо раздобыть столичную звезду. Они едут на вокзал, где должен проездом остановиться поезд с Данилой Козловским. Но вместо Данилы из поезда… вываливается Дюжев.