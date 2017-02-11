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Источник: "360"
13:18, 11 Февраля 2017 Версия для печати

Бузовой делают капельницы после обморока на шоу в Петербурге

Ольга Бузова чуть не потеряла сознание из-за травмы во время концерта в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе телеведущей, которая недавно увлеклась пением и стала выезжать на гастроли, сообщили о неприятном случае, который произошел во время ее выступления в Санкт-Петербурге.

Как сообщает телеканал «360», Бузова почувствовала себя плохо прямо во время исполнения очередной песни. Певица едва не лишилась чувств: один из танцоров успел поддержать ее и унес за кулисы.

Представители Бузовой заявили, что ее плохое самочувствие объясняется недавней травмой: на съемках клипа на песню «Привыкаю» Ольга серьезно повредила шею.

«На съемках клипа она защемила шею, потому что несколько дублей падала с трехметровой высоты. Врачи ей сказали, что ей нужен постельный режим, и нужно было отменить концерт в Питере. Но она очень долго готовилась и поэтому решила не отменять концерт», — рассказали в пресс-службе певицы.

Представители Бузовой также сообщили, что сейчас ей делают капельницы, она чувствует себя хорошо и уже готовится выступить на стадионе «Олимпийский».

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