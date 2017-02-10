Шоу-бизнес новости на сегодня
Источник: Life
09:21, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Соседка юмориста Петросяна хочет отсудить 350 тысяч за потоп

Соседка известного юмориста Евгения Петросяна подала на него в суд из-за того, что он затопил ее квартиру.

Как сообщает издание Life, в Хамовнический суд Москвы поступил иск от жительницы дома, расположенного на улице Плющихе в районе Хамовники ЦАО столицы.

Москвичка пожаловалась, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, проживающие в этом же доме этажом выше, затопили ее квартиру. Потерпевшая требует, чтобы супружеская пара выплатила ей 350 тысяч рублей компенсации – 250 тысяч в качестве возмещения морального ущерба и 100 тысяч на ремонт и адвокатов.

По словам пресс-секретаря Хамовнического суда Ольги Мышеловой, по данному делу состоялись уже два судебных заседания, причем ни на одно из них сами ответчики не явились.

Итоговое слушание назначено на 21 февраля.

В пресс-службе Евгения Петросяна данную ситуацию комментировать отказались.

читайте также:Евгений Петросян
Евгений Петросян: Боюсь потерять близких - это каждый раз трагедия
Для многих имя Евгения Петросяна символизирует целую эпоху. Сам Евгений Ваганович, кажется, совсем не меняется. Он такой же, как и прежде: добрый, открытый и очень позитивный »

читайте также:
Над шутками Петросяна снова смеются по-настоящему
На концертах Евгения Петросяна, которого в последние годы неоднократно подвергали насмешкам, зрительный зал умирает со смеху, рассказал Александр Левенбук, голос и лицо популярной в прошлом программы «Радионяня»  »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Скандал на "Доме-2": Африкантова хочет бросить Чуева
11:08, 10 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал, что одна из самых красивых пар на шоу «Дом-2» может скоро распасться
»
Михаил Осокин: Чьи в лесу шишки
10:04, 10 Февраля 2017
Колумнист Sobesenik.ru Михаил Осокин о новых инициативах чиновников по отъему денег у граждан
»
Едим с умом: Два кусочека колбаски
07:10, 10 Февраля 2017
Sobesednik.ru рассказывает о том, бывает ли колбаса диетической, и почему вареную лучше жарить
»