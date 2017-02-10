Соседка юмориста Петросяна хочет отсудить 350 тысяч за потоп

Соседка известного юмориста Евгения Петросяна подала на него в суд из-за того, что он затопил ее квартиру.

Как сообщает издание Life, в Хамовнический суд Москвы поступил иск от жительницы дома, расположенного на улице Плющихе в районе Хамовники ЦАО столицы.

Москвичка пожаловалась, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, проживающие в этом же доме этажом выше, затопили ее квартиру. Потерпевшая требует, чтобы супружеская пара выплатила ей 350 тысяч рублей компенсации – 250 тысяч в качестве возмещения морального ущерба и 100 тысяч на ремонт и адвокатов.

По словам пресс-секретаря Хамовнического суда Ольги Мышеловой, по данному делу состоялись уже два судебных заседания, причем ни на одно из них сами ответчики не явились.

Итоговое слушание назначено на 21 февраля.

В пресс-службе Евгения Петросяна данную ситуацию комментировать отказались.