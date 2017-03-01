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Источник: «Только звезды» №3-2017
11:08, 10 Февраля 2017 Версия для печати

Скандал на "Доме-2": Африкантова хочет бросить Чуева

Африкантова
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru узнал, что одна из самых красивых пар на шоу «Дом-2» может скоро распасться.

Одна из самых ярких пар «Дома-2» находится под угрозой разрыва. Марина Африкантова, которая сейчас борется за миллион на Сейшельских островах вместе с Андреем Чуевым, хочет бросить своего импульсивного молодого человека. Девушка жалуется, что возлюбленный доводит ее постоянными скандалами.

Я не хочу, чтобы Марина выходила замуж – я против Чуева, – не скрывает мама Марины Татьяна Африкантова. – Он Марину обижает, унижает! Когда он распсихуется, орет такое, что Марина теряется. Она говорит: «Мне хочется голову в песок запрятать и плакать дня два! И вот эти выходки все должна терпеть, а я устала. А если ему ответишь, он вообще может пригвоздить».

Мать советует звездной дочери поставить точку в отношениях с Чуевым уже в самое ближайшее время. В противном случае она сделает это сама.

– Марина говорит: «Надо приехать в Москву и с этим делом заканчивать!» – продолжает Татьяна Владимировна. – Я советую по-другому: «Встань возле костра и скажи: «Я меняю все. Не хочу больше ничего!» Если она не сможет, то я пойду опять на проект и буду защищать свою дочь!

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Сорокин Денис

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