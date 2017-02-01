Экс-возлюбленная Гуфа: Буду очень рада, если у них с Кети сложится

Sobesednik.ru проверил слухи о романе между рэпером Гуфом и певицей Кети Топурия.

Подтвердятся ли слухи о том, что замужняя солистка группы A’Studio Кети Топурия завела роман с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), пока неизвестно. На прошлой неделе СМИ посчастливилось заснять обоих на отдыхе в Таиланде, а также по прилете – в аэропорту. Гуф уже открестился от связи с Кети, опроверг ее и директор певицы.

По слухам, роман 30-летней Топурии и 37-летнего Гуфа начался год назад после совместной работы над клипом. Эти январские каникулы в Таиланде она провела с подругами, он – в компании семьи. Однако дотошные поклонники заметили, что на фото, которые артисты выкладывали в свои микроблоги, наблюдались одни и те же пейзажи. А затем журналисты запечатлели их вместе на видео.

Кети тут же опровергла информацию о совместном отдыхе с Гуфом. Певица уверяет, что на кадрах вовсе не она. Еще бы, вот уже три года она счастлива замужем за бизнесменом Львом Гейхманом и воспитывает годовалую дочь Оливию. Уж кому-кому, а ей подобные сплетни вовсе ни к чему. Рэппер, похоже, тоже в шоке. В своем Instagram он так прокомментировал слухи: «Я не знаю даже как на такое реагировать... Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки, чтоб ездить вместе отдыхать. И о том что мы провели отдых на одном острове я узнал только по приезду в Москву и то из их паршивой статейки. Я очень уважаю Кети и её семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю».

Sobesednik.ru удалось дозвониться директору Гуфа Эдгару Кеосаяну:

– На видео вообще непонятно, кто именно там... Журналисты любят раздувать подобные истории, ведь им надо как-то зарабатывать деньги. Что ж, еще раз посмеемся.

Обычно перед выпуском клипа артисты начинают активно напоминать о себе, поэтому запускают в СМИ «горячую» историю. Мы поинтересовались у Эдгара, готовят ли Кети и Гуф совместный трек:

– Насколько знаю, ничего они пока не планируют.

Мы дозвонились бывшей возлюбленной Гуфа – модели и певице 31-летней Лере Кондре. Молодые люди познакомились на съемках клипа, завязался роман...

– Мы расстались с Лёшей друзьями и сейчас находимся в хороших отношениях, – признается Лера. – Из СМИ узнала новость об их романе с Кети. И если это правда, то буду очень рада, если у них что-то сложится. Топурия – замечательная певица и привлекательная девушка. Считаю, что она – достойный выбор.

Не стоит забывать о том, что Кети родилась в Тбилиси, где особенно чтят традиции. Если муж узнает, что супруга ему неверна, может дойти до рукоприкладства.

– В Грузии не приветствуется вызывающее поведение со стороны женщины, – подтвердил президент Ассамблеи народов Грузии Гоча Дзасохов. – Зачастую никто из мужчин не прощает измену, и доходит не только до развода. Женщина может вернуться к родителям, если успеет добежать до отчего дома, так как в некоторых случаях такое поведение грозит физической расправой. Вообще, грузинки не должны вести себя развязно. Они должны быть скромными и уважать свои традиции.

Чем закончится история, пока неясно. Законный супруг Кети сейчас в США и пока никак не отреагировал на случившееся.

Комментарий колониста Sobesednik.ru Отара Кушанашвили:

– Я третьего дня видел благоверного Кети, он являет собой великолепный образец закоренелого домостроевца, который и с внешними, и с внутренними проблемами и врагами, я видел, разбирается на манер Джека Ричера в исполнении Тома Крузашвили, и если вы думаете, что он допустит мезальянс своей супружницы и какого-то там рэппера, значит, у вас либо состояние мозгового переутомления (я знаю, кто такой Гуф, посему состояние, о котором ниже, очень хорошо ему ведомо), либо конопляного делирия. От таких, как он, живыми не уходят, тем паче к пареньку, чьи качества далеки не то что от маскулинности, но и от самых снисходительных понятий о норме.