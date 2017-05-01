Ирина Тонева: В моей сольной карьере музыканты говорят "Делай проще!"

Корреспонденты Sobesednik.ru выяснили подробности конфликта в группе «Фабрика».

Группа «Фабрика» находится под угрозой распада. К такому выводу пришли фанаты коллектива, узнав, что одна из солисток – Ирина Тонева – занялась сольной карьерой. На днях девушка презентовала две сольные песни и заявила: на достигнутом останавливаться не собирается.

«Испытываю невероятный кайф»

– Я действительно занялась сольной карьерой! – рассказала нам Ирина. – Песни, которые выпускаю сольно, отражают меня и мое состояние. Ведь я сама пишу и музыку, и тексты. Музыканты, конечно, меня корректируют. Бывает, я что-то такое напишу, а они мне: «Давай чуть проще».

Впрочем, Тонева уверяет: несмотря на сольную карьеру, уходить из «Фабрики» она не намерена.

– Я очень люблю «Фабрику», – улыбается певица. – Мы с девочками продолжаем работать вместе. Просто Игорь Игоревич Матвиенко – очень мудрый человек. Он разрешает нам параллельно заниматься своим творчеством. Главное, чтобы одно другому не мешало. Выходя на сцену с «Фабрикой», я испытываю невероятный кайф. Это моя история. На сцене я отдаю себя по максимуму. Саша Савельева сейчас тоже работает над своей программой. Мы поддерживаем друг друга, я спрашиваю их мнение. У нас все хорошо!

Ирина не скрывает: на сольную карьеру ее отчасти подвиг нынешний молодой человек Алекс. Он – музыкант и поддерживает любимую не только в бытовых вопросах, но и в музыкальных.

– Первый трек был записан благодаря Алексу, – продолжает Ирина. – Он как диджей сделал музыку, а я записала вокал. Так что мощь моего голоса все услышали благодаря ему.

«Из-за вегетарианства столкнулась с проблемами»

Раньше своего возлюбленного Тонева скрывала. Но сейчас это делать перестала. Ирину и Алекса можно часто увидеть вместе на светских тусовках. Недавно парочку заметили на премьере второго сезона мюзикла «Преступление и наказание». Алекс и Ирина не отходили друг от друга ни на шаг и смотрелись очень гармонично. Сейчас к своей личной жизни Ирина относится философски. А раньше запросто могла расстаться с парнем из-за того, что тот плохо целовался.

– Было такое, – не отрицает певица. – Мне нравился молодой человек. Но когда мы с ним первый раз поцеловались, я подумала: «Ой, это не мое!» Он сразу мне разонравился. Хотя классный был во всем. Все-таки физиология влияет. Мы расстались. Может, ему тоже не понравилось, как это делаю я!

Сейчас Тонева занимается не только личной жизнью и карьерой, но и здоровьем. Пять лет назад артистка стала вегетарианкой. Отказ от мяса дался ей достаточно легко. А вот сейчас начались проблемы: изменились показатели гемоглобина.

– Я ем и овощи, и фрукты, и каши, и орехи, – продолжает Ирина. – Вегетарианство мне нравится, но за железом надо следить. Я сейчас столкнулась с этой проблемой. Сдала кровь, и оказалось, что у меня мало железа. Врачи говорят, что нужно приводить показатели в норму. Теперь у меня дома фасолевый рай – и белая, и красная, и черная, – какой только нет! Я стараюсь подходить к своему рациону ответственно. Нам никто не запрещает поправляться, но я сама не хочу. Да и как я могу, когда со мной на сцене рядом две такие стройняшки? Поэтому приходится гимнастикой все время заниматься!

«Молоко вызывает прыщи»

Ирина Тонева отказалась не только от мяса, но и от молока. Впрочем, не из-за вегетарианства.

– Я обожаю молоко на вкус, но моя кожа его не принимает, – вздыхает певица. – Когда его пью, прыщи появляются. Теперь я очень легко выхожу из ситуации. Я пью кедровое молоко, делаю молоко из орехов, соевое на крайняк. Во многих кафе тоже такое практикуют, поэтому я не переживаю.