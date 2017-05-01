Евровидение: Украина гарантирует безопасность

ЕВС получил гарантии украинских властей о том, что «все те, кто желает посетить песенный конкурс Евровидение и кто не представляет угрозы, смогут это сделать и их безопасность будет гарантирована»

Украина гарантирует безопасность проведения Евровидения, узнал Sobesednik.ru.

Европейский вещательный союз (ЕВС) получил гарантии украинских властей о том, что «все те, кто желает посетить песенный конкурс Евровидение и кто не представляет угрозы, смогут это сделать и их безопасность будет гарантирована». При этом с российской делегацией уже достигнута договоренность о том, что в ее состав должны входить только те граждане, которые «могут работать на Украине».

Таким образом, ЕВС намерен избежать скандалов, связанных с черными списками россиян, непосредственно при прохождении погранконтроля. Имя артиста, который будет представлять Россию на Евровидении, пока не названо. Полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая.