Дана Борисова молит о пощаде

Телеведущей Дане Борисовой в последнее время живется несладко, узнал Sobesednik.ru.

Неудачи на работе сменились трудностями в личной жизни. Борисова, которая в последнее время редко мелькает на экранах, пыталась наладить личную жизнь и вышла замуж. Но не сложилось. Расставшись с супругом, теледива поняла, что растеряла близких людей. И решила извиниться перед теми, кого в свое время сильно обидела.

Одной из тех, перед кем Дана решила покаяться, оказалась ее бывший директор Лера Тувина. Несколько лет назад Борисова серьезно опорочила честь девушки, с которой сотрудничала на протяжении многих лет. Ее ссору с Тувиной в шоубизнесе помнят до сих пор. Тогда Дана обвинила своего директора в сокрытии ее гонораров. Мол, за корпоратив с участием Борисовой Лера просит одну сумму, а теледиве отдает другую, гораздо меньшую. Тувина все обвинения отрицала и уверяла: все проблемы Даны в ее пристрастии к алкогольным напиткам, которыми она увлекается. Тогда Лера зареклась впредь работать с Борисовой.

– Первое время мне было безумно неприятно: я очень серьезно переживала, – вспоминает Тувина. – Но потом постаралась все забыть: у меня есть другие артисты, полно разных проектов. Друзья говорили: «Не обращай внимания!» Большинство людей понимали, что на самом деле происходит. Я ведь ни на ком не наживалась! Было бы на ком наживаться. Дана давно не на ТВ и не является востребованной ведущей.

На то, чтобы попросить прощения, у Борисовой ушло несколько лет. Сначала Дана извинилась в личной переписке, а потом это сделала публично. Ее пост с мольбой о прощении вызвал у многих удивление. От Даны, которая раньше никогда не признавала своих ошибок, такого не ожидали даже самые близкие.

– Я считаю, что это должно было случиться, – продолжает Лера. – Нас с ней, как выяснилось, рассорила моя бывшая сотрудница, которая за моей спиной перебежала к ней на работу. Девочка таким образом решила построить карьеру в шоубизнесе. Но курьерши директорами не становятся! Дана пошла у нее на поводу, хотя прекрасно знала, что я никогда ее не обманывала! Я – одна из самых честных людей в шоубизнесе. Иначе у меня бы уже давно было несколько домов. Борисова попросила прощения, извинилась, написала пост в социальных сетях. Теперь каждый день звонит. Я находилась в командировке в Зальцбурге, так она мне писала: «Лера, прости меня, мне тебя не хватает!» Я рада, что так случилось, но никакого трепета при этом не испытывала.

Многие считают, что извиниться перед Тувиной звезду подтолкнуло осознание, что у нее почти не осталось близких людей рядом. Не исключено, что повлиял и кризис. Сейчас даже звезды первой величины зачастую сидят без работы. Стало меньше предложений и у Даны. Но теперь, судя по всему, ситуация поменяется: Тувина уже нашла Борисовой работу. В ближайшее время Дана проведет одно интересное мероприятие.

– При всех наших разногласиях я понимаю, что Дана – профессионал и полностью отдается своему делу, – говорит Лера. – Она – веселая, общительная, комичная с необычными шутками. Дана умеет весело разрядить атмосферу. Заказчики это любят и ценят. Тем более что среди других ведущих это редко встречается. В своем амплуа она держится неплохо. Главное – направить ее деятельность в правильное русло. Хотя речи о том, чтобы стать ее директором, как раньше, не идет. Это только разовое сотрудничество. Обе заработали, пожали друг другу руки и на позитиве расстались.

Сама Дана радуется примирению с бывшей подругой. Она сильно раскаивается перед Тувиной.

– Я виновата перед Лерой: настало время признавать свои ошибки, – говорит Дана. – Мы поговорили начистоту, и стало ясно, что нас оговорили. Я бы хотела, чтобы она была моей подругой. Все это время мне ее не хватало. Я буду счастлива, если мы с ней начнем общаться, как прежде.

Экстрасенсы уверяют, что Дана, извиняясь перед теми людьми, которых обидела, делает правильно. Благодаря этому она сможет серьезно очистить свою энергетику.

– Ауру можно улучшить только благодаря благим делам, – говорит экстрасенс Ольга Николаева. – Наверное, Дане кто-то подсказал, вот она и решила исправлять ошибки. Я вижу, что благодаря благим делам все у Даны наладится, в том числе и личная жизнь. Дана – невеста завидная, но в отношениях ставит свои ценности на первый план. Это неправильно: ей нужно научиться слушать и слышать своего партнера, интересоваться жизнью мужчины. И тогда у нее все будет хорошо.