Анна Калашникова: В планах сделать липосакцию ягодиц

Бывшая девушка Прохора Шаляпина Анна Калашникова вновь сделала операцию по увеличению груди, узнал Sobesednik.ru.

Актриса призналась, что долго к этому шла, так как многие хирурги отказывали ей из-за сложности процедуры. Sobesednik.ru дозвонился до Анны и узнал, как она себя чувствует, зачем решилась снова увеличить бюст и что еще хочет исправить в своем теле.

– Чувствую себя неплохо. Сейчас меня поддерживают друзья, поклонники. Каждый день получаю от них цветы. Даже Прохор прислал букет... Не скрою, было очень приятно. Он сейчас находится в Америке, поэтому лично не смог приехать. Несмотря на многие скандалы и обиды, мы смогли сохранить деловые отношения. Всегда поддерживаем друг друга в тяжелых ситуациях.

Недавно Анна участвовала в передаче «Давай поженимся» в роли невесты.

– Меня мотивировала Роза Сябитова. Прошлый год выдался очень тяжелым: не стало моей бабушки, умер друг... В связи с этими событиями позабыла о себе. Роза посоветовала заняться здоровьем, внешностью и привести себя в порядок. Каждой женщине важно хорошо выглядеть, это добавляет уверенности.

Калашникова решила сделать пластическую операцию по увеличению груди до четвертого размера.

– Шесть лет назад в Лондоне я уже делала такую операцию, но она не увенчалась успехом: врачи неправильно поместили имплант. Заметила это после операции. Сразу нельзя было переделывать, поэтому пришлось ждать. Тем более я родила малыша. К тому же не каждый хирург соглашался, ведь это достаточно непросто – переделывать работу другого врача. Но я не отчаивалась и искала «своего» хирурга. Теперь операция прошла успешно.

Напомним, актриса уже не раз ложилась под нож. Она корректировала форму носа и скул.

– У меня в планах сделать липосакцию внутренней части бедер и ягодиц. Несмотря на то, что у меня практически нет жировых отложений, все равно хочу довести свои формы до желаемых.

По словам Анны, обновленная грудь поможет ей найти вторую половинку в новом году. Актриса призналась, что ей не хватает мужского плеча.

– Конечно, как и любая женщина, хочу, чтобы у меня была полноценная семья. Хочется, чтобы мой мужчина принял моего сыночка Даниила. Когда буду в нем уверена, то обязательно хочу еще родить девочку и двух мальчиков. Знаете, такое предчувствие, что девочка у меня появится на свет в следующем году.