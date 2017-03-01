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Источник: «Зажигай!» №3-2017
11:05, 07 Февраля 2017 Версия для печати

Ольгу Ветер из "Дома-2" лишили приза из-за мужа

Ольга Ветер
Ольга Ветер
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru узнал причину непоявления Ольги Ветер на премии «Дома-2».

Ежегодная премия «Дома-2», которая вручается самым популярным участникам, не обошлась без скандала. Победу в одной из номинаций должна была одержать Ольга Ветер, которая несколько месяцев назад была признана «Человеком года». Но на съемочной площадке Ольга так и не появилась. Оказалось, из-за супруга Глеба Жемчугова, которого запретили показывать в эфире телестройки.

Уход Глеба с проекта оказался для многих неожиданным. Один из самых рейтинговых участников покинул шоу, даже не попрощавшись. Поговаривают, что устроители площадки выгнали Жемчугова, застукав его за применением запрещенных препаратов. Сам Клубничка все слухи отрицает, уверяя, что свалил по своей воле и наркотики здесь ни при чем.

– Глеб ушел не сам, – заявил бывший участник «Дома-2» Егор Холявин. – Его даже показывать запретили на канале ТНТ. В церемонии награждения должна была принять участие его супруга Ольга Ветер: она же все-таки «Человек года». За пару дней до съемки ей позвонили и сказали, чтобы она не приходила. Ведь все ее номинации были связаны с бывшим мужем, который теперь не может светиться даже в видеороликах.

Между тем за периметром Ольга и Глеб строят свою личную жизнь по отдельности. В жизни Ветер уже появился новый молодой человек. Жемчугов пока одинок: он снял квартиру неподалеку от бывшей, чтобы почаще видеться с сыном.

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Ильинский Дмитрий

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