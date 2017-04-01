Евгения Брик: Для съемок в "Адаптации" пришлось выйти из зоны комфорта

Актриса Евгения Брик поговорила с Sobesednik.ru о своей роли в сериале «Адаптация».

В феврале на ТНТ начинается новый комедийный сериал «Адаптация» про то, как американский агент ЦРУ Эштон Айви приехал в Россию устраиваться на работу в «Газпром». Роль Эштона сыграл 32-летний актер Леонид Бичевин («Груз 2000», «Морфий»). В поезде по дороге в северный город Ноябрьск он встречает местную парикмахершу Марину, влюбляется по уши и рискует провалить миссию. Роль Марины после кастинга длиной в год досталась 35-летней Евгении Брик («Стиляги», «Оттепель»). После съемок на севере Евгения уехала в теплый Лос-Анджелес, где живет вместе с мужем – режиссером и продюсером Валерием Тодоровским и семилетней дочкой Зоей. С Евгенией удалось пообщаться через скайп.

Мне заранее прислали серии «Адаптации», и мы с мужем их посмотрели. Валерий был в полном восторге, смеялся, как младенец, которого щекочут. До сих пор цитирует шуточки оттуда, – рассказала Евгения.

– Евгения, вы встречали в Америке шпионов?

– Пока вроде бы нет, но нужно быть бдительной: а вдруг в постели рядом с тобой спит шпион? (Видимо, Евгения намекала на мужа. – Авт.) Жду с нетерпением нового сезона сериала «Американцы» про русских шпионов в Америке в 80-е годы. Очень всем советую смотреть, сделано блестяще.

– Как вы проходите адаптацию в Америке? Легко ли вам понимать местный менталитет?

– Я много лет живу между Москвой и Лос-Анджелесом, и мне сложно здесь расслабиться и быть собой. Когда я прихожу в школу за своей дочкой, я должна широко улыбаться и всем рассказывать, что у меня все «итс лайк, ок, велл». Я должна соответствовать общему уровню, даже если у меня не самое лучшее настроение. Иногда я ругаюсь по-русски, так как по-английски, где весь спектр эмоций выражается в трех словах, это сделать невозможно. Лёня Бичевин здорово сыграл все эти тонкие моменты, которые мне знакомы по опыту жизни в Америке, когда человек делает такое лицо, как будто все понимает, а на самом деле нет. Вообще люди здесь дружелюбные. На улице всегда вкусно пахнет свежим бельем, потому что все стирают во дворе.

– «Адаптацию» снимали на севере. Сложно было справиться с холодом?

– Фильм снимали не в Ноябрьске, а в Мурманске, на морозе минус 40 градусов. Я впервые в жизни оказалась на севере, увидела тундру, оленей, хотя моя бабушка там родилась. Мне всегда хотелось побывать на настоящем холоде, чтобы снег был по пояс... Чтобы мы не заболели, нас одевали в специальные теплые рыбацкие костюмы из магазина «Сплав».

– Похожи ли вы с вашей героиней Мариной?

– Чтобы сыграть Марину – эдакую Дженнифер Лопес местного разлива, – мне пришлось выйти из зоны комфорта, так как Марина слушает совсем другую музыку, говорит фразы, которые я в своей речи не использую, типа «фигасе», ярко красится и одевается. Она в поиске и всем своим образом пытается привлечь мужчину. В аэропорту Мурманска на паспортном контроле я увидела женщину с красными ногтями в 10 сантиметров, все в стразах, она завораживающе шуршала ими по паспорту, – практически сестра моей Марины.

– Марина парикмахер, а вы освоили «смежную» профессию?

– Да, меня научили владеть ножницами, и я даже сама постригла свою дочку. Может, немного криво, но ей нравится.