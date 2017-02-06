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Источник: Life
11:40, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Игорь Крутой отменил съемки на ТВ из-за операции в США

Продюсер Игорь Крутой отменил участие в съемках на телевидении из-за перенесенной операции.

Как сообщает портал Life, 62-летний композитор и продюсер Игорь Крутой отправился в США, чтобы пройти курс лечения. Из-за проблем со здоровьем ему понадобилась операция, которую провели врачи Лос-Анджелеса.

По данным издания, по этой причине Крутой отказался от участия в новом телепроекте канала НТВ «Ты – супер», который станет аналогом детского телешоу «Голос».

Об этом Life рассказал источник на проекте. Также данную информацию подтвердили в пресс-службе НТВ.

«За неделю до премьеры в составе судей у нас произошли изменения. В силу личных обстоятельств Игорь Крутой станет ментором конкурсантов только на следующем этапе», — сообщили представители телеканала.

По словам помощника Крутого, поездку к врачам он запланировал уже давно.

«Я знаю, что он на лечении, я с ним разговаривал, знаю, что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры», — сообщил представитель композитора.

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