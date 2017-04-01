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Источник: «Зажигай!» №4-2017
11:05, 06 Февраля 2017 Версия для печати

Дочь Анны Снаткиной просит родителей переехать в Таиланд

Анна Снаткина
Анна Снаткина
Фото: Global Look Press

Актриса Анна Снаткина рассказала Sobesednik.ru о том, что её дочь не хочет жить в России.

Анна Снаткина («Татьянин день») с супругом, актером и телеведущим Виктором Васильевым, недавно вернулись с острова Пхукет в Таиланде после отдыха в стиле «баунти». Это было первое столь дальнее путешествие для их дочери Вероники, которой всего 3,5 года. Девочка была приятно удивлена, попав из снежной морозной Москвы в место, где тепло, море, много зелени и фруктов.

– Вероника меня спросила: «Мама, а почему мы живем в Москве, а не в Таиланде? Тут же лучше!» – смеется Анна. – Вырваться на отдых мне было очень сложно, потому что я сейчас работаю на двух проектах одновременно, в одном из которых, под названием «Побег в себя», исполняю сразу две роли.

Второй проект – адаптация популярного американского сериала «Касл», в котором Анне досталась роль следователя Марины Королёвой. Главную мужскую роль играет музыкант Алексей Чумаков.

– Алексей потрясающий партнер, мы с ним одновременно любим и ненавидим друг друга, – говорит Анна.

По словам Анны, ее супруг Виктор Васильев тоже сейчас снимается как актер в новом проекте и поэтому видятся они нечасто.

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Беда еще в том, что Анну, исполняющую главную роль, категорически переигрывают вторые и даже третьи скрипки. Ну все выглядят людьми – плохими или хорошими. Одна майорша бледна и по виду, и по сути »

Мигулина Катерина

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