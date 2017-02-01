Дмитрий Марьянов поругался с женой из-за нашествия зомби

Актёр Дмитрий Марьянов поговорил с Sobesednik.ru о личной жизни.

– Идеальной нашу семью назвать не могу, – честно признается актер. – У нас, как у всех нормальных людей, всякое случается. Если кто-то говорит, что у него идеальная семья, то надо задуматься. Наверняка врет! Мы с Ксенией порой ссоримся. Недавно, например, ехали и представляли, что будет, если в Москве никого не останется и город атакуют зомби. Стали думать, где же можно от них укрыться. Из-за этого поссорились. Ксения говорила, что прятаться нужно в одном месте, я настаивал на другом. Мне кажется, что лучше ехать в магазин, где продают ружья. Она считала, что это бессмысленно. В общем, начали разговаривать на повышенных тонах. Но вовремя остановились.

Ради звездного супруга Ксения готова терпеть любые трудности, возникающие на пути. Так, несколько лет назад ей пришлось есть салат оливье с помощью ложечки для обуви.

– Этот уникальный случай произошел в Одессе, – вспоминает Дмитрий. – Я в это время снимался в сериале «Личная жизнь следователя Савельева». Так случилось, что там нам пришлось встречать Новый год. Мы приехали в гостиницу, где не было ни одного человека. Нам дали ключи от номера и сказали: «Наслаждайтесь!» А Ксения приготовила для праздника оливье. В номере, кроме бокалов, мы ничего не нашли. Вот и ели оливье ложечкой для обуви! А что еще оставалось делать? Больше было нечем – руками же неудобно!

А вот увлечения мужа Ксения не поддерживает. В свободное от съемок время Марьянов обожает погонять по Москве на мотоцикле. Составлять компанию супруга не торопится: скорость ее пугает.

– В прошлом году я купил себе новый мотоцикл, – хвастается актер. – Давно езжу и как мотоциклист со стажем могу сказать, что наши дороги стали значительно лучше. Хотя, конечно, вопросы еще остаются. Когда я только вытащил мотоцикл из салона и первый раз поехал, ночью влетел в яму так, что у меня отскочила крышечка для защиты аккумулятора. Она покорябалась – было жалко. Тем более мне сказали, что это не страховочный вариант. Родные, конечно, меня отговаривают от моего увлечения, переживают. Жена, когда мы поехали обмывать мой мотоцикл айраном, села со мной. Но на обратной дороге пошла пешком. «Там нет спинки. Одно неудачное движение, и я упаду! – сказала она мне. – Езжай сам!» Пришлось ехать одному.

Конечно, я не только на мотоцикле передвигаюсь. У меня хорошая машина, но особым ценителем авто себя не считаю. Мотоцикл люблю больше. Однажды у меня пытались его угнать прямо со стоянки​, хотели протащить под шлагбаумом. Ребята-охранники, слава Богу, выскочили и предотвратили это дело. Сейчас я уже к безопасности подхожу более основательно. Новый мотоцикл стоит и на сигнализации, и на блокировке.

Помимо мотоциклов, Марьянов увлекается и фигурным катанием. Несколько лет назад он участвовал в «Ледниковом периоде». С тех пор его регулярно можно увидеть на катке – сейчас к этому он приобщает и свою дочь.

– По «Ледниковому периоду» я скучаю, – признается актер. – Волновались мы страшно! Там же каждый раз – премьера. Каждую неделю – новый номер. Считай, двухминутный спектакль. Но это дело затягивает. Теперь у меня коньки всегда с собой: часто катаюсь с дочкой. Она умеет самое главное – падать.

В новый год актер вошел с рабочим настроением. Совсем скоро зрители увидят его в необычном амплуа – в одном из сериалов он сыграл Михаила Горбачева. Перевоплощаться в последнего президента СССР Марьянову было непросто.

– У меня небольшая роль, но очень интересная, – рассказывает Дмитрий. – В сериале убрали непосредственно политический акцент, остался просто человек. Я жил при том времени, поэтому хорошо знаю, что происходило. Но для роли, конечно, смотрел много выступлений Горбачева, перенимал его черты. Благо есть интернет. А судить – получилось у меня или нет – все равно будут зрители.