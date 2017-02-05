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07:09, 05 Февраля 2017 Версия для печати

Стихи на злобу дня: Подпольный папа Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев более двух лет скрывал от публики своего сына Никиту, который появился на свет в 2014 году.

Сына он скрывал 2 года
От коллег и от народа.
И откуда взялся мальчик,
Очевидно, что внебрачный?!

Говорят, что очень страстный
Был роман, став не напрасным,
Или маме суррогатной
Он обязан счастьем платным?

Сына он хотел от Леры*,
Но мешали им барьеры,
То ли возраст, то ли принцип.
Но нашла подруга принца.

А когда рассталась пара,
Понял, что пора, что старый...
Браво медицине нашей!
Каждый может стать папашей!

Мог скрывать он сына дальше,
Чтобы оградить от фальши.
Но засняли журналисты
Вместе с мальчиком артиста.

А потом признался честно:
Да, отец, но неуместно
Сына обсуждать публично,
Потому что слишком лично.

Двух детей скрывал Киркоров,
Много было разговоров,
А потом и Гарри с Лизой
Стали для страны сюрпризом.

Всех Собчак водила за нос,
Возведя живот свой в пафос.
Кто еще отец подпольный?
У кого сегодня сольный?

* Имеется в виду Лера Кудрявцева, с которой у Сергея Лазарева был роман, хотя, по слухам, всего лишь пиара для.

Мигулина Катерина

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