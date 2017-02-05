Стихи на злобу дня: Подпольный папа Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев более двух лет скрывал от публики своего сына Никиту, который появился на свет в 2014 году.

Сына он скрывал 2 года

От коллег и от народа.

И откуда взялся мальчик,

Очевидно, что внебрачный?!

Говорят, что очень страстный

Был роман, став не напрасным,

Или маме суррогатной

Он обязан счастьем платным?

Сына он хотел от Леры*,

Но мешали им барьеры,

То ли возраст, то ли принцип.

Но нашла подруга принца.

А когда рассталась пара,

Понял, что пора, что старый...

Браво медицине нашей!

Каждый может стать папашей!

Мог скрывать он сына дальше,

Чтобы оградить от фальши.

Но засняли журналисты

Вместе с мальчиком артиста.

А потом признался честно:

Да, отец, но неуместно

Сына обсуждать публично,

Потому что слишком лично.

Двух детей скрывал Киркоров,

Много было разговоров,

А потом и Гарри с Лизой

Стали для страны сюрпризом.

Всех Собчак водила за нос,

Возведя живот свой в пафос.

Кто еще отец подпольный?

У кого сегодня сольный?

* Имеется в виду Лера Кудрявцева, с которой у Сергея Лазарева был роман, хотя, по слухам, всего лишь пиара для.