Диана Гурцкая попала в немецкую комедию

Заслуженная артистка России 38-летняя Диана Гурцкая впервые озвучила роль в фильме, узнал Sobesednik.ru.

Немецкая комедия «Несмотря ни на что» выйдет в прокат 16 февраля этого года. Исполнительница хитов «Ты знаешь, мама», «Ты здесь» поделилась с «Зажигай!» своими впечатлениями от проделанной работы.

– Когда меня пригласили озвучивать кино, я сразу же согласилась, люблю пробовать себя в чем-то новом. Позже приходили мысли: а правильно ли я сделала, вдруг не справлюсь с такой работой? – вспоминает артистка. – Вопреки переживаниям я решила основательно подготовиться к своей роли. Сценарий забрала с собой на Бали, куда уехала с семьей отдыхать. По приезде меня уже ждали на студии. Во время рабочего процесса мне очень помогла поддержка коллег, поэтому все волнение отошло на второй план. Моя героиня – мама главного героя миссис Дагмар. На удивление, не понимая немецкого языка, не видя мимики актрисы, мне удалось очень хорошо прочувствовать эту женщину. Я ведь тоже мама, поэтому лишь по интонации мне удавалось абсолютно точно понять, где миссис Дагмар переживает, а где радуется за своего сына. Мне очень понравился такой опыт работы, и я определенно хочу сделать это снова.

Диана Гурцкая, помимо эстрадной деятельности, работает в Общественной палате Российской Федерации, а с недавних пор ведет свою передачу на «Радио России», где беседует со звездами отечественного шоубизнеса. Артистка также мечтает попробовать себя на телевидении.