Беременную Анастасию Стоцкую замучили кошмары

В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru Анастасия Стоцкая откровенно рассказала о будущем пополнении в семействе.

Готовящаяся во второй раз стать мамой Анастасия Стоцкая удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Певица распрощалась с рыжим цветом волос и превратилась в брюнетку. В новом образе ее мало кто узнает, но Анастасию это только радует.

«Муж сказал, я помолодела!»

Несмотря на интересное положение, привычный образ жизни Настя не меняет. Она продолжает выходить на сцену, а все свободное время уделяет своему сынишке – 5-летнему Александру. На днях Настя отвела мальчика в музей человека «Живые системы».

– Сейчас у меня такой период: больше времени уделяю семье, – говорит Анастасия. – В Москве столько всего происходит, что мы только успеваем посещать с Сашенькой разные мероприятия: и в цирк ходим, и на водные представления, и в музеи. Мне очень нравится, что сейчас меня мало кто узнает. Я не люблю, когда мне кричат вслед: «Стоцкая, Стоцкая!» Поэтому с новым цветом волос мне очень комфортно. Я давно хотела перекраситься, но каждый раз что-то останавливало. На самом деле я родилась темненькой, а уже потом посветлела. Муж, когда меня увидел первый раз с новым цветом волос, сказал, что я помолодела. Удивительно: обычно темный цвет, наоборот, придает возраст. Правда, сейчас уже любимый надеется, что я скоро вернусь к своему прежнему цвету. «Ты будто стала совсем другим человеком!» – говорит он мне. Но я пока перекрашиваться не собираюсь. Мне комфортно в новом образе. Вообще мужская часть оказалась не готова к моему цветовому перевоплощению: говорят, что мне лучше рыжей. А женщины поддержали!

Анастасия показала сыну, как делают УЗИ Фото: пресс-служба Анастасии Стоцкой

В музее Анастасия вместе с сыном сначала послушала лекцию о здоровом образе жизни, а потом отправилась в комнату, где рассказывается о репродуктивной системе человека. Устроители музея пообещали Стоцкой: здесь она сможет наглядно продемонстрировать и деликатно рассказать Сашеньке о том, что происходит внутри ее животика. Александр с интересом рассматривал, как выглядит его братик или сестричка сейчас.

– Моя беременность была запланирована, – продолжает Настя, – поэтому ни для кого неожиданностью не стала. Я давно хотела второго ребенка, но меня все время что-то останавливало. А тут я поняла, что ждать не стоит, нужно действовать. Сейчас у меня есть промежуток в проектах, в которых я занята. Сашеньке сразу сказала, что у нас появится малыш. Не говорила, что найду его в капусте или аист принесет. Сейчас другое время: существует много разных специальных программ, мультиков. Я ему даю слушать, что происходит в моем животике. Он очень рад и счастлив, что у нас появится еще один ребенок. Ждет очень сильно, никакой ревности у него нет!

В музее от сыночка Настя не отходила ни на шаг. Отказалась она смотреть только на тараканов. Зато с удовольствием надела наушники, чтобы понять, что такое перевернутый слух.

– Несмотря на беременность, я стараюсь жить так же, как раньше, – продолжает артистка. – Ни в чем себе не отказываю! Ем много овощей и фруктов, пью витамины, специальные пробиотики, которые в Америке заказываю. Они поддерживают иммунную систему, а также молодость и красоту. Есть девочки, которым во время беременности во всем тяжело. Я не из таких. И я не переживаю о своем самочувствии. Слышу, девочки беременные постоянно говорят: «У меня там болит, здесь колет!» У меня тоже болит, ну и что? Конечно, во время первой беременности многое было страшно и непонятно. Я тогда, например, ходила на курсы «Естественные роды». Но сейчас уже все знаю, поэтому мне легче. Не прислушиваюсь к своим ощущениям каждую секунду, иначе можно сойти с ума. Ведь по жизни всегда что-то болит!

«Я вешу, как комодский варан!»

Заинтересовал Настю и флорариум – здесь она под микроскопом рассматривала самые загадочные виды растительного и животного мира. А увидев весы, решила взвеситься и была ошеломлена!

– Я вешу, как комодский варан! – захохотала артистка, а мы тем временем прикинули, что вес Анастасии колеблется в районе 50–80 килограммов. – Вообще по поводу веса я не заморачиваюсь. Сейчас я хожу на йога-мама. Когда ждала Сашеньку, посещала аквааэробику для беременных. Йога-мама нравится не меньше. Мне вообще двигаться нужно. Когда я перестаю заниматься спортом или танцами, начинаю плохо себя чувствовать.

Аттракцион "Липучка" добавил беременной певице положительных эмоций Фото: пресс-служба Анастасии Стоцкой

Настя призналась нам по секрету: в последнее время ее стали мучить кошмары! Сейчас ей постоянно снятся разные ужастики.

– Это я уже проходила, – улыбается артистка. – Обычно беременным снятся ужастики – я в этом плане не исключение. Помню, что еще с Сашей у меня были жуткие сны: снились смерти, убийства! Бывает, просыпаюсь в холодном поту! Вижу, например, как я в лужу с лечебной грязью падаю с головой. Правда, мне сказали, что это к деньгам.

– Беременные женщины любят транжирить деньги! А я, наоборот, стала более экономной. Даже будущему ребенку еще ничего не покупала. Вот с Сашей было настоящее сумасшествие! Я все купила за полгода – и памперсы, и кремы, и кроватку поставила. Сейчас такого нет: буду готовиться в последние месяцы.

Пока Настя определяется, где ее ребенок появится на свет. Не исключено, что рожать Стоцкая будет за границей.

– А потом привезем ребеночка в нашу квартиру, – говорит артистка. – Места у нас хватает, но мы, конечно, планируем расширяться. Правда, уже давно. У нас малыш любит с нами спать – мы не запрещаем. Мне кажется, пока детки маленькие, их надо любить и тискать!