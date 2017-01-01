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Источник: «Только звезды» №1-2017
20:04, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Галкин нашел конкурента Киркорову на съемках "Лучше всех"

Съемки нового сезона самого рейтингового шоу прошлого года «Лучше всех» идут полным ходом
Съемки нового сезона самого рейтингового шоу прошлого года «Лучше всех» идут полным ходом
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Sobesednik.ru узнал подробности съёмок телешоу Максима Галкина «Лучше всех».

Съемки нового сезона самого рейтингового шоу прошлого года «Лучше всех» идут полным ходом. Дети, демонстрирующие свои таланты на глазах зрителей, удивляют и самого Галкина. Во время съемок Макс едва не плачет от смеха! О том, как Галкин нашел конкурента Киркорову, почему у него выявили опущение почек и из-за чего пародист хочет, чтобы ему кто-то заехал рогаткой в лоб, узнали корреспонденты «Зажигай!»

Максу хочется сорванцов

В новом сезоне зрители увидят много интересного. Например, мальчика, знающего все про военные корабли, и вундеркинда, решающего в 9 лет все задания по ЕГЭ. Появится и 8-летний Антон Панзин из Нижнего Новгорода. Мальчик поразил Галкина своими вокальными данными. «Кто твой любимый певец?» – спросил Максим, а в ответ услышал имена Димы Билана и Филиппа Киркорова.

– Дима Билан – хороший певец, а Филиппа ты для меня специально назвал? – смутился Макс. – Я ему позвоню и скажу: «Филипп, у тебя появился конкурент!»

В этот день Антону предложили спеть с латино-американской группой. Чтобы придать номеру дополнительный колорит, в студию принесли роскошное сомбреро и маракасы. Галкин тут же стал натягивать шляпу. Получилось не сразу – видимо, с мексиканскими национальными костюмами до этого он дела не имел.

– Где здесь зад, а где перед? – удивлялся пародист.

Взяв в руки маракасы, Макс пустился в пляс. Однако вытанцовывать в сомбреро Максу было неудобно. Когда номер закончился, он тут же стал его снимать.

– Оно очень давит на голову и прическу портит, – стал оправдываться Максим. – Оно не моего размера!

Решив избавить Галкина от мучений, режиссер разрешил Максу не участвовать во втором дубле. Галкин обрадовался как ребенок: было видно, что сомбреро ему пришлось не по душе.

В эфире программа идет нон-стоп. Номера же снимаются гораздо дольше: в среднем на съемку каждого участника выделяют около часа. В перерыве Макс разоткровенничался.

– Так хочется, чтобы пришел негодяй, сорванец, – заявил Макс. – Чтобы вошел и зарядил мне в лоб из рогатки. Но нет! Приходят все отличники, которые все гонорары отдают маме.

Неясно, выполнят ли просьбу Галкина устроители программы. Может быть, в скором времени нам придется наблюдать за бойней.

Галкин не знал про наличие костей

Пока Галкин делился наболевшим, в студии появился другой участник. Им оказался 6-летний Миша Талерчик. Мальчик заявил, что в свои шесть лет обожает анатомию и знает название всех костей в человеческом организме. Как оказалось, такие познания у него появились благодаря маме-терапевту.

– Я в шесть лет вообще не знал, что у нас есть кости, – взмахнул руками Макс. – Помню, когда мне был четыре года, я подошел к маме и сказал, показывая на голову: «Ты знаешь, что у меня тут чееп!» А мне об этом старший брат сказал!

– Череп надо говорить через «р», – поправил его Миша.

– Я в твоем возрасте «р» не выговаривал, – отмахнулся Максим.

Свои способности Миша предложил продемонстрировать в реальности. В студию внесли манекен Галкина, и юный врач стал расставлять внутренние органы в нужные места.

– Почему так почки опустились? – удивился Максим, когда увидел, что они у него находятся в районе паха. – У меня такое ощущение, что я купил почки и положил их себе в карманы!

Мальчик так лихо справлялся с заданием, что у Галкина от удивления округлялись глаза. Единственное, манекену никак не удавалось приделать ноги, они то и дело отваливались. Возникли проблемы и с головным мозгом, который никак не хотел крепиться в черепе.

– Давай мозги оставим без черепа! – предложил Макс.

– Ты что! – возмутился Миша. – Тогда все мозги вывалятся!

Миша так восхитил Галкина, что он на прощание решил подарить мальчику сердце. «Ты его сегодня просто покорил!» – признался Макс, протягивая свой главный орган.

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