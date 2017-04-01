Как Ольга Бузова отпраздновала день рождения у Кадырова в Чечне

Ольга Бузова посетила Грозный по приглашению самого главы республики, узнал Sobesednik.ru.

Имя 31-летней телеведущей Ольги Бузовой последние месяцы не сходит со страниц российских изданий. Бывшая участница «Дома-2» наглядным примером доказывает, что ее таланты безграничны.

Сначала девушка стала увлекаться дизайном бижутерии и открыла сеть магазинов по продаже бюджетных украшений, затем выступила в роли дизайнера женской одежды, а сейчас запела. Нужно отдать Ольге должное – две песни, которые есть в ее арсенале, стали хитами российского iTunes.

Прошлый день рождения Ольги всем запомнился большим количеством гостей, безупречным украшением зала и выступлением бывшего мужа – футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова. В своей песне Тарасов признавался в том, как сильно он любит Олю, и клялся, что так будет всегда. Спустя год Ольга отпраздновала свой тридцать первый день рождения в Испании в компании подруг и в статусе разведенной дамы. Спустя пару дней после знаменательного события Ольга все же получила долю мужского внимания и поздравления. Отметить день рождения Ольге удалось ни много ни мало в компании президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Стол, за которым сидела Бузова, ломился от угощений, именинный торт украшало имя звезды. Перед дорогой гостьей устроили поздравительный концерт. Чеченские певицы пели песни в честь Ольги, а команда КВН «Сборная Чеченской Республики» придумывала шутки специально для телеведущей. Так, кавээнщики пошутили, что теперь их команда называется «Бывшие болельщики «Локомотива».

Ольга станцевала лезгинку, посетила главную мечеть в Грозном, а также прорекламировала на своей страничке с 8-миллионной аудиторией модный дом «Фирдавс», который является детищем жены Рамзана Кадырова. Бузова высказалась по поводу своей двухдневной поездки в город Грозный так:

– Я попала в сказку! Такой красоты не видела никогда. Спасибо большое модному дому «Фирдавс» за такую красоту! Вы создаете невероятные платья!

Любительница мини Бузова ходила в длинных платьях в пол, покрывала голову платком, как все мусульманские женщины. После двух дней нескончаемого праздника Ольга покинула хлебосольную республику на частном самолете.

Комментарий Отара Кушанашвили:

Отар Кушанашвили Фото: архив редакции

– Пышно выражаясь, девушки, делающие жизнь с Ким Кардашьян, ездят в Чечню в поисках экзистенциальных перспектив. Для тех, кто не понимает моего тончайшего сарказма, уточняю: туда ездят за деньгами, за чем же туда еще ездить, за дензнаками и за благорасположением Правителя. Но, как писал Толстой Бальмонту после чтения присланных для рецензии стихов: «А что Вам еще и смысла прибавить?»; а что Бузовой еще и ума прибавить, но, боюсь, это слишком глобальный вопрос, относимый ко всем, включая автора. Я тоже когда-то съездил в Чечню, делал там фуэте за деньги, выдал блестящий конферанс, но слишком, как мне постфактум пояснили, обильно шутил.

А эти ребята устроены куда проще...